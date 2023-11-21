أحمد عز يقترب من نهاية تصوير «فرقة الموت» لعرض الفيلم قريبًا

قارب الفنان أحمد عز من تصوير أكثر من نصف أحداث فيلمه الجديد “فرقة الموت”، والذي يتصوره في عدد من اللوكيشانات الخارجية، إضافة إلى لوكيشن بمدينة الانتاج الإعلامي .

وعلمت “الدستور”، أن الفيلم الذي يقوم أحمد علاء الديب بتصويره هذه الفترة قد دخل في أعمال مونتاج المشاهد، ليكون العمل جاهز للعرض خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم عرضه في موعد أقصاه موسم عيد الفطر المبارك، على أن تعلن الجهة المنتجة موعده النهائي بعد انتهاء تصويره بشكل كامل .

تفاصيل فرقة الموت

فيلم "فرقة الموت" تدور أحداثه في فترة الأربعينيات، ويجسد أحمد عز شخصية ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، وذلك في إطار أكشن تشويقى .

العمل بطولة آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب.



انطلاق تحضيرات “أولاد رزق 3”



من جانب آخر، بدأ عز تحضيرات فيلمه الجديد “ولاد رزق 3”، الذي يشاركه بطولته عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود ومن إخراج طارق العريان، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققع الجزأين الأول والثاني.

ويأتى الجزء الثالث باسم "ولاد رزق 3 الضربة القاضية"، وهو التعاون الخامس بين أحمد عز وصلاح الجهينى، وانطلق تصوير العمل شهر أكتوبر الماضى وسيتم تصويره بعدة دول عربية.

وقدم أحمد عز العام الماضى فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد والذى دارت أحداثه في فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، ويرصد حالة الشعب المصري قبل وأثناء اندلاع ثورة 1919 في القرن العشرين.