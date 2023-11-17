الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزها "فرقة الموت".. نشاط فني مكثف لـ أحمد عز في 3 أعمال

احمد عز
احمد عز

يعيش الفنان أحمد عز،  انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية، حيث يخوض بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، حيث يصور الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق”، ويستأنف تصوير “فرقة الموت”، ويحضر لفيلم “موسم صيد الغزلان”.

فيلم فرقة الموت

استأنف احمد عز تصوير فيلم فرقة الموت الذي يخوض بطولته بجانب نخبة من نجوم الفن، وذلك بعد توقف أكثر من اسبوع بسبب بناء الديكور المخصص للعمل، على أن ينتهي منه خلال مطلع العام المقبل، ويشارك به بموسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم فرقة الموت من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.

وتدور قصة الفيلم في إطار تاريخي أكشن تشويقي، تقع أحداثه في الصعيد، ويلعب خلاله أحمد عز شخصية ضابط اسمه عمر يدخل في صراعات عديدة مع خط الصعيد الذي يقوم بدوره آسر ياسين بالفيلم، بينما تظهر منة شلبي بشخصية فتاة تدعى سميرة وتشارك في مقاومة الاحتلال البريطاني.

ويعد فيلم فرقة الموت العمل الخامس الذي يجمع بين عز ومنة شلبي، حيث قدما سويًا مجموعة من الأفلام أبرزهما شباب تيك أواي في 2004، بدل فاقد في 2009، ثم حلم عزيز الذي ظهرت خلاله منة ضيف شرف بعام 2012، وأخيرًا اجتمعا في فيلم الجريمة في العام الماضي 2022.

 

فيلم أولاد رزق 3

بدأ احمد عز تصوير فيلم ولاد رزق 3، الذي يشاركه بطولته عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود ومن إخراج طارق العريان، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققع الجزأين الاول والثاني.

ويأتى الجزء الثالث باسم "ولاد رزق 3 الضربة القاضية"، وهو التعاون الخامس بين أحمد عز وصلاح الجهينى، وانطلق تصوير العمل شهر أكتوبر الماضى وسيتم تصويره بعدة دول عربية.

 

فيلم موسم صيد الغزلان

ويستعد عز لتصوير فيلم موسم صيد الغزلان المأخوذ عن رواية لـ أحمد مراد، وذلك خلال العام المقبل، وتحديدا بعد انهاء مشاريعه الفنية الحالية.

وتعد رواية “موسم صيد الغزلان” السادسة في أعمال أحمد مراد الروائية، صدرت عام 2017، وتتكون من 333 صفحة من القطع الصغير، وتدور أحداثها في المستقبل ولكنها تعتمد على مزج الواقع والخيال في إطار من الإثارة والتشويق.

أحمد عز الانتعاشة الفنية فرقة الموت ولاد رزق دفعة واحدة فيلمين

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