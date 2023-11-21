الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انطلاق عروض مهرجان القراءة المسرحية بالإسكندرية بـ"الحفرة والبندول"

المسرحية
المسرحية

انطلق منذ قليل، فعاليات اليوم الأول من مهرجان القراءة المسرحية في دورته الرابعة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، حيث يتم عرض 3 مسرحيات لطلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية.

txt

محمد صبحي يشيد بتلميذه صلاح عبدالله.. والأخير يرد: «استاذي وتاج راسي»

txt

الهداية من عند الله..كيف اعتزلت سهير البابلي الحياة الفنية قبل وفاتها بفترة قليلة؟

txt

بعد 800 جنية إيرادات.. «سكر» مهدد بالإقصاء من قائمة الأفلام السينمائية المعروضة حاليا

txt

4 بوسترات يتصدرها الراحل مصطفى درويش لـ"شماريخ"

txt

أحمد عز يقترب من نهاية تصوير «فرقة الموت» لعرض الفيلم قريبًا

txt

وليد فواز يكشف أسباب نجاح حلقات مسلسل "صوت وصورة"

txt

مسلم يطرح "أنا عربى" تضامنًا مع أهل غزة (فيديو)

txt

وائل جسار يحيي حفل رأس السنة بمصر ويحضر لجولة عالمية

txt

"شرم الشيخ الدولي للمسرح" يطلق 11 جائزة بأسماء الفنانين والهيئات المسرحية

txt

"بلوموندو" يتصدر و"فوي فوي فوي" ثانيًا و"وش في وش" الثالث في الإيرادات

بدأت العروض منذ قليل، بالعروض المسرحي "الحفرة والبندول" تأليف ادجار الان بو، وإخراج محمد هارون، ثم "بيت برنارد البا "تأليف جارثيا لوركا وإخراج عمرو خميس، وأخيرًا "ليلة القتلة" تأليف خوسيه تريانا وإخراج كريم عبودة.

مهرجان القراءة المسرحية يحتفي بالمسرح الإسباني ومسرح أمريكا اللاتينية خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر الجاري برئاسة الدكتورة  نبيلة حسن استاذ التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية، وتحت رعاية د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحمل الدورة اسم الناقد والشاعر الراحل د. مصطفى سليم ويشارك فيها 12 عرضا مسرحيا من معهدي الفنون المسرحية بالقاهرة والإسكندرية وأقسام المسرح في كليات الآداب جامعات الإسكندرية، حلوان، عين شمس، المنيا، وبني سويف، وتخضع العروض للتقييم من لجنة تحكيم بعضوية د. منى صادق، د. عبير منصور ود. كمال عطية.

ويستضيف مسرح مكتبة الإسكندرية عروض اليوم الأول والثاني من المهرجان، بينما تقدم عروض الأيام من 22 إلى 25 نوفمبر على مسرح معهد الفنون المسرحية بالقاهرة.

402634810_884266776745320_6727385814259576743_n
402634810_884266776745320_6727385814259576743_n
402636251_884266926745305_711431304375553561_n
402636251_884266926745305_711431304375553561_n
402648372_884266953411969_2101775709374256834_n
402648372_884266953411969_2101775709374256834_n
404759293_7123898334329511_4213737863813848290_n
404759293_7123898334329511_4213737863813848290_n
404780681_7123898160996195_3117653236980335332_n
404780681_7123898160996195_3117653236980335332_n
مهرجان القراءة المسرحية مهرجان القراءة المسرحية 1 مهرجان القراءة المسرحية 2 مهرجان القراءة المسرحية 3 مهرجان القراءة المسرحية 4

مواد متعلقة

محمد صبحي يشيد بتلميذه صلاح عبدالله.. والأخير يرد: «استاذي وتاج راسي»

الهداية من عند الله..كيف اعتزلت سهير البابلي الحياة الفنية قبل وفاتها بفترة قليلة؟

بعد 800 جنية إيرادات.. «سكر» مهدد بالإقصاء من قائمة الأفلام السينمائية المعروضة حاليا

4 بوسترات يتصدرها الراحل مصطفى درويش لـ"شماريخ"

أحمد عز يقترب من نهاية تصوير «فرقة الموت» لعرض الفيلم قريبًا

وليد فواز يكشف أسباب نجاح حلقات مسلسل "صوت وصورة"

مسلم يطرح "أنا عربى" تضامنًا مع أهل غزة (فيديو)

وائل جسار يحيي حفل رأس السنة بمصر ويحضر لجولة عالمية

الأكثر قراءة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

"التعليم" تصدر تعليماتها للمدارس بشأن ضوابط التعامل مع "التابلت"

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مصدر إسرائيلى: “حماس” ستطلق سراح 50 محتجزًا خلال 4 أيام من وقف إطلاق النار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين