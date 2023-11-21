انطلاق عروض مهرجان القراءة المسرحية بالإسكندرية بـ"الحفرة والبندول"

انطلق منذ قليل، فعاليات اليوم الأول من مهرجان القراءة المسرحية في دورته الرابعة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، حيث يتم عرض 3 مسرحيات لطلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية.

بدأت العروض منذ قليل، بالعروض المسرحي "الحفرة والبندول" تأليف ادجار الان بو، وإخراج محمد هارون، ثم "بيت برنارد البا "تأليف جارثيا لوركا وإخراج عمرو خميس، وأخيرًا "ليلة القتلة" تأليف خوسيه تريانا وإخراج كريم عبودة.

مهرجان القراءة المسرحية يحتفي بالمسرح الإسباني ومسرح أمريكا اللاتينية خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر الجاري برئاسة الدكتورة نبيلة حسن استاذ التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية، وتحت رعاية د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحمل الدورة اسم الناقد والشاعر الراحل د. مصطفى سليم ويشارك فيها 12 عرضا مسرحيا من معهدي الفنون المسرحية بالقاهرة والإسكندرية وأقسام المسرح في كليات الآداب جامعات الإسكندرية، حلوان، عين شمس، المنيا، وبني سويف، وتخضع العروض للتقييم من لجنة تحكيم بعضوية د. منى صادق، د. عبير منصور ود. كمال عطية.

ويستضيف مسرح مكتبة الإسكندرية عروض اليوم الأول والثاني من المهرجان، بينما تقدم عروض الأيام من 22 إلى 25 نوفمبر على مسرح معهد الفنون المسرحية بالقاهرة.

402634810_884266776745320_6727385814259576743_n

402636251_884266926745305_711431304375553561_n

402648372_884266953411969_2101775709374256834_n

404759293_7123898334329511_4213737863813848290_n