الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قسم علوم المسرح بـ«آداب حلوان» يحصد عديد الجوائز بمهرجان القراءة المسرحية

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان

حصد قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من جوائز مهرجان القراءة المسرحية،  تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد الكلية، وإشراف  الدكتورة دعاء عامر رئيس القسم.

وهنأ الدكتور ممدوح مهدي الطلاب مؤكداً أن أبناء جامعة حلوان دائماً ما يشرفونها في مختلف المحافل، مضيفاً أن الجامعة تهتم بشكل كبير بالأنشطة التي تساهم اكساب الطلاب الخبرات المختلفة والمهارات والتواصل مع أقرانهم في أجواء تنافسية شريفة، بالإضافة إلى أن جامعة حلوان تحتوي على العديد من التخصصات الفريدة والمميزة.

 أوضحت  الدكتورة مها حسني أن قسم المسرح قد شارك في مهرجان القراءة المسرحية التابع للمركز الثقافى الأسبانى وسط منافسة قوية من أقسام المسرح فى جامعة إسكندرية وبنى سويف والمعهد العالى للفنون المسرحية، وحصد قسم علوم المسرح معظم جوائز المهرجان الذي نظمته السفارة الإسبانية بالقاهرة بهدف مد جسور التواصل الثقافى والفكرى بين القاهرة ومدريد.

وأكدت الدكتورة دعاء عامر أن المهرجان جاء بهدف تدعيم المواهب المسرحية الشابة وبناء جيل جديد من مبدعي المسرح من المخرجين والممثلين والكتاب، وأفادت أن الجوائز التي حصل عليها الطلاب هي جائزة أفضل عرض مسرحي: عندما تقول الفتيات نعم، أفضل اول ممثله لبنى المنسي، أفضل مخرج محمد السورى، أفضل مؤثرات صوتيه يوسف نصير، أفضل إعداد محمد السورى، أفضل ثاني ممثل حسام إبراهيم.

وفي سياق آخ،ر نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، الاحتفال باليوم العالمى للتطوع.

مخدرات بني سويف شئون التعليم والطلاب جامعة حلوان منافسة قوية كلية الأداب القراءة رعاية الشباب التضامن الاجتماعي المعهد العالي للفنون الطب الشرعي المعهد العالي للفنون التواصل الثقافي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

نهاية «دبّور».. الإعدام لـ«سفاح الإسماعيلية»

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

الشهود في قيام سيدة بالتعري في بلكونة بالتجمع: «بتغوي طلاب الجامعة»

مصرع 3 وإصابة 11 فى غرق مركب لسوء الأحوال الجوية بالبحيرة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

"يائير لابيد" من القاهرة: سنواصل العمل معًا من أجل الاستقرار الإقليمى

احتجاز فلسطينية تواجه خطر الطرد من منزلها للاشتباه فى طعنها جارة يهودية

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تراقب الإنفاق العسكري لخطط مهاجمة إيران