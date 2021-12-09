قسم علوم المسرح بـ«آداب حلوان» يحصد عديد الجوائز بمهرجان القراءة المسرحية

حصد قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من جوائز مهرجان القراءة المسرحية، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد الكلية، وإشراف الدكتورة دعاء عامر رئيس القسم.

وهنأ الدكتور ممدوح مهدي الطلاب مؤكداً أن أبناء جامعة حلوان دائماً ما يشرفونها في مختلف المحافل، مضيفاً أن الجامعة تهتم بشكل كبير بالأنشطة التي تساهم اكساب الطلاب الخبرات المختلفة والمهارات والتواصل مع أقرانهم في أجواء تنافسية شريفة، بالإضافة إلى أن جامعة حلوان تحتوي على العديد من التخصصات الفريدة والمميزة.

أوضحت الدكتورة مها حسني أن قسم المسرح قد شارك في مهرجان القراءة المسرحية التابع للمركز الثقافى الأسبانى وسط منافسة قوية من أقسام المسرح فى جامعة إسكندرية وبنى سويف والمعهد العالى للفنون المسرحية، وحصد قسم علوم المسرح معظم جوائز المهرجان الذي نظمته السفارة الإسبانية بالقاهرة بهدف مد جسور التواصل الثقافى والفكرى بين القاهرة ومدريد.

وأكدت الدكتورة دعاء عامر أن المهرجان جاء بهدف تدعيم المواهب المسرحية الشابة وبناء جيل جديد من مبدعي المسرح من المخرجين والممثلين والكتاب، وأفادت أن الجوائز التي حصل عليها الطلاب هي جائزة أفضل عرض مسرحي: عندما تقول الفتيات نعم، أفضل اول ممثله لبنى المنسي، أفضل مخرج محمد السورى، أفضل مؤثرات صوتيه يوسف نصير، أفضل إعداد محمد السورى، أفضل ثاني ممثل حسام إبراهيم.

وفي سياق آخ،ر نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، الاحتفال باليوم العالمى للتطوع.