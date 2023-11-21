الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الهداية من عند الله..كيف اعتزلت سهير البابلي الحياة الفنية قبل وفاتها بفترة قليلة؟

سهير البابلي
سهير البابلي

تحل ذكرى وفاة الفنانة سهير البابلى، اليوم الثلاثاء، فقد برعت في تقديم كثير من الأعمال الفبية على مستوى السينما والمسرح، لكنها اعتزالها الفن عقب زيارة المملكة العربية السعودية فى أيامها الأخيرة.

txt

وليد فواز يكشف أسباب نجاح حلقات مسلسل "صوت وصورة"

txt

مسلم يطرح "أنا عربى" تضامنًا مع أهل غزة (فيديو)

txt

وائل جسار يحيي حفل رأس السنة بمصر ويحضر لجولة عالمية

txt

"شرم الشيخ الدولي للمسرح" يطلق 11 جائزة بأسماء الفنانين والهيئات المسرحية

txt

"بلوموندو" يتصدر و"فوي فوي فوي" ثانيًا و"وش في وش" الثالث في الإيرادات

txt

"زينهم" يدخل قائمة الأعلى مشاهدة ويحتل المركز الثانى فى قائمة "watch it"

txt

نجلاء بدر عن "صوت وصورة": "أدوار الأمومة منحتني الكثير من الحب للحياة"

txt

دنيا سمير غانم تطلب من جمهورها الدعاء لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز

txt

شريف منير يعلن عن موعد عرض مسلسله الجديد "بقينا اتنين"

txt

مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف يختتم دورته الـ28 ويعلن جوائز مسابقاته

سهير البابلي أدت مناسك الاعمرة، تضرعت بالدعاء لله لهدايتها ـ على حد وصفهاـ  بأحد الحورات الصحفية قبل وفاتها بفترة قليلة، فقالت إنها دعت الله كثيرا أن يبعدها عن الحياة الفنية وترى المسرح الذي لطالما قدمت على خشبته عشرات الأعمال الناجحة بأنه شيطان وتكرهه من كل قلبها" .

واستكملت في حوارها قائلةً :"دعيت الله ان يهديني وبكيت بحرقة وشعرت أنني شخص تاني عقب عودتي إلى القاهرة وقررت أعرف كل شىء عن ديني وعن ربي، ابتعدت تماما عن الأضواء وعن كل شىء يبعدني عن الله، وبعدها شعرت بحالة طمأنينة بسبب مكوثي مع عائلتي بعيدا عن الضوضاء " .

وإشارت الفنانة سهير البابلي، إلى أنها اتخذت قرار الاعتزال بعد مرور 6 شهور تقريبًا على عودتها من السعودية، قائلة: “اعتزلت كل حاجة وأي برنامج واختفيت تمامًا، روحت السعودية، قعدت مع ناس طيبين هناك، وأخدت الإقامة، وفيه ناس وقفت جنبي، كبيرهم وصغيرهم، وقعدت سنتين متفرغة للعبادة، كنت سعيدة جدًا وتأقلمت”.

أبرز أعمالها 

ومن أهم أعمالها السينمائية أفلام “جناب السفير، لحظة ضعف مع صلاح ذو الفقار، ليلة القبض على بكيزة وزغلول”، ليلة عسل، نهر الحب، حدوتة مصرية، السيد قشطة، أنا ومراتي والجو، القلب وما يعشق،دقة زار، ، يوم من عمري، فجر يوم جديد، المرأة المجهولة،البنات والصيف، وعد ومكتوب، العاطفة والجسد،أخطر رجل في الأعمال، العميل 77، وأميرة حبي أنا.

ومن أعمالها التليفزيونية مسلسل الحقيقة، بكيزة وزغلول، وعم حمزة، وجراح عميقة، شهادة ميلاد، وقلب حبيبة،وتوالت الأحداث العاصفة.واعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب، وفي عام 2006 عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبة.

 

سهير البابلي أسرار سهير البابلي ابنة سهير البابلي اعترافات سهير البابلي اعتزال سهير البابلي الراحلة الفنانة سهير البابلي

مواد متعلقة

وليد فواز يكشف أسباب نجاح حلقات مسلسل "صوت وصورة"

مسلم يطرح "أنا عربى" تضامنًا مع أهل غزة (فيديو)

وائل جسار يحيي حفل رأس السنة بمصر ويحضر لجولة عالمية

"شرم الشيخ الدولي للمسرح" يطلق 11 جائزة بأسماء الفنانين والهيئات المسرحية

"بلوموندو" يتصدر و"فوي فوي فوي" ثانيًا و"وش في وش" الثالث في الإيرادات

"زينهم" يدخل قائمة الأعلى مشاهدة ويحتل المركز الثانى فى قائمة "watch it"

نجلاء بدر عن "صوت وصورة": "أدوار الأمومة منحتني الكثير من الحب للحياة"

دنيا سمير غانم تطلب من جمهورها الدعاء لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مشاهد فاضحة وألفاظ خادشة.. فيديو كروان مشاكل وإنجى أمام النيابة العامة

مين اللى قتل الحلو؟

رئيس الوزارء يستعرض أمام "النواب" إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”