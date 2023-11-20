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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في ذكرى وفاتها.. محطات في مسيرة الفنانة سهير البابلي

سهير البابلي
سهير البابلي

تحل غدًا الثلاثاء، ذكرى وفاة الفنانة سهير البابلي في 21 نوفمبر 2021، والتي لمعت بأدائها المتميز في السينما والتلفزيون والمسرح وخاصة في الأعمال الكوميدية.

بداياتها الفنية 

التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، حيث كانت تجيد تقليد الممثلين، ومن أهم أعمالها المسرحية مسرحية ريا وسكينة مع شادية، ومدرسة المشاغبين.

ومن أهم أعمالها السينمائية أفلام “جناب السفير، لحظة ضعف مع صلاح ذو الفقار، ليلة القبض على بكيزة وزغلول”. 

ومن أهم أعمالها التليفزيونية مسلسل الحقيقة، واعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب، وفي عام 2006 عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبة.

أبرز أعمالها 

فيلم ليلة عسل، وفيلم نهر الحب، وحدوتة مصرية، والسيد قشطة، أنا ومراتي والجو، القلب وما يعشق، ودقة زار، وليلة القبض على بكيزة وزغلول، يوم من عمري، فجر يوم جديد، المرأة المجهولة،البنات والصيف، وعد ومكتوب، العاطفة والجسد،أخطر رجل في الأعمال، العميل 77، وأميرة حبي أنا.

ومن المسلسلات، بكيزة وزغلول، وعم حمزة، وجراح عميقة، شهادة ميلاد، وقلب حبيبة،وتوالت الأحداث العاصفة.

زواجها

تزوجت 5 مرات أولها من محمود الناقورى والد ابنتها الوحيدة نيفين، وبعده تزوجت من الملحن منير مراد وتسببت غيرته عليها فى الطلاق، ثم تزوجت من تاجر المجوهرات أشرف السرجانى، وبعد وفاته تزوجت من رجل الأعمال محمود غنيم، كما تزوجت الفنان أحمد خليل وكان فى بداية حياته الفنية وانفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة.

سهير البابلي ريا وسكينة مدرسة المشاغبين جناب السفير نهر الحب بكيزة وزغلول

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