الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد صبحي يشيد بتلميذه صلاح عبدالله.. والأخير يرد: «استاذي وتاج راسي»

محمد صبحي
محمد صبحي

نشر الفنان محمد صبحى صورة جمعته بالفنان صلاح عبدالله، مؤكدًا على حبه بأعتباره صديقه المقرب، عبر حسابه الشخصي بتطبيق التدوينات القصيرة "إكس" .

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 وعلق صبحي على الصورة قائلا : “‏مع تلميذي وصديقي الغالي وحبيبي صلاح عبدلله".

ورد صلاح عبد الله‬⁩ قائلًا: " أستاذي وتاج راسي وصاحب الفضل الذي لن أنساه ماحييت وناظر المدرسة التي كانت بداية إحترافي الحقيقي والتي تعلمت منها الكثير وهل ممكن أنسى أنك كنت السبب في أول ظهور لي في الـ تي ڤي من خلال مسلسلك العظيم ⁧،‫سنبل بعد المليون‬⁩".

كان قد حرص الفنان صلاح عبدالله على إحياء ذكرى رحيل صديقه النجم الراحل محمود ياسين التي تحل اليوم، وذلك بتوجيه رسالة مؤثرة للأخير احتفاءا بمشواره الفني.

وشارك “عبدالله” منشورا له على فيس بوك وعلق قائلا: “كنت وما زلت وستظل حبيبي إلى أن ألحق بك يا حبيبي، قد إيه كنت ببقى مبهور وسعيد وبستفيد في كل المرات اللي جمعتني بيك ياحوت الفن سواء عندك في البيت أو في مواقع التصوير ولإننا كنا جيران في الهرم كتير كنت بتاخدني معاك التصوير بعربيتك وترجعني كمان قبل ماأجيب عربية”.

وأضاف: “كنت مابفوتش فرصة إلا وأنكشك عشان تحكيلي عن مشوارك وأهم محطاتك ورؤيتك ووجهة نظرك في حاجات كتير وكله كوم وخفة دمك وقفشاتك كوم تاني، فخور بنفسي لأني عرفتك وقربت من عالمك الرائع واتعلمت منك الكتير ولن أنساك أبدًا ياحبيبي”.

صبحي ينعي ليلى صديق والدة المخرج أدهم مدحت صالح 

كان آخر ظهور للفنان محمد صبحي على السوشيال ميديا عندما نعى ليلى صديق، والدة المخرج أدهم مدحت صالح، والتي وافتها المنية صباح اليوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر الجاري .

 

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