الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بيان شديد اللهجة لـ"اتحاد النقابات الفنية" ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني

عمر عبدالعزيز
عمر عبدالعزيز

أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، بيانًا عبر فيه عن الرفض التام للتطبيع مع الكيان الصيهوني، ومحذرًا أيًا من الأعضاء التعامل معه.

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وجاء نص البيان كالآتي: 

"يؤكد الاتحاد العام للنقابات الفنية (التمثيلية، السينمائية، الموسيقية) رفضه التام لجميع محاولات التطبيع الكيان الإسرائيلي بكافة صورة انطلاقًا من موقفه الدائم والمعلن، بقرار الاتحاد الصادر بتاريخ ۱۹۸۱/۱/۱۹ وبإجماع رؤساء النقابات الأعضاء والذي أقر على منع التعامل بأي شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني وكذلك المؤسسات والهيئات التي تنظم المهرجانات الفنية داخل وخارج مصر.

واستكمل البيان: "يعاقب من يتعامل من أعضاء النقابات الثلاثة مع الكيان الصهيوني بالفصل، وهو ما أكده وأقره المؤتمر العام للاتحاد والجمعية العمومية في ١٩٩٦/١٠/٢٥ ويأتي هذا بعد الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف الشعب الفلسطيني والاتحاد يستنكر وبشدة الاعتداءات الغاشمة من الكيان الصهيوني التي تنال من أبناء الشعب الفلسطيني في (غزة) واصراره على قهر البشر والطير والحجر (منازل.. مستشفيات.. مدارس ) وتكرار المجازر اليومية ضد (الشيوخ.. النساء.. الأطفال.. الأطباء.. الفنانين.. الإعلاميين).

وختم: “يقف الاتحاد بكل أعضاء نقاباته الثلاث وقفة واحدة ضد كل من يسعى للتطبيع مع هذا الكيان الغاشم”.

الاتحاد العام للنقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز مصر - جمهورية مصر العربية ​مصر​ “ احمي مصر”

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