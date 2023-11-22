الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة

بوستر العمل
بوستر العمل

أحدثت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة حالة نجاح شديدة للغاية، جعلتها تتصدر محركات البحث في جوجل، والترند على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، بسبب المفاجأت التي حدثت فيها.

مواعيد عرض الحلقة الاخيرة صوت وصورة

وتعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة على مجموعة قنوات DMC اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية صباحا كأعادة أولى، وللمرة الثانية الساعة 3 عصرا يوم الخميس.

بينما تعرض عبر شاشة DMC دراما، في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، وتكون الاعادة  الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحا، وللمرة الثانية فى تمام الساعة الخامسة مساءا.

ولاقت الحلقة الأخيرة من العمل حالة نجاح كبيرة بعدما تم الإعلان عن تفاصيل وهوية القاتل التي دارت حوله الحلقات بشكل جعل المشاهدين منتظرين لمعرفته بشكل أظهر حالة النجاح الكبيرة التي حققها العمل خلال حلقاته.

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أبطال مسلسل صوت وصورة 

 

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه على قناة dmc  ومنصة watch it.

قام المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، بإرسال رسالة مفتوحة لكل صناع وفريق عمل مسلسل صوت وصورة، الذي يحقق حالة نجاح كبيرة هذه الفترة.

وقال سليمان عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “مبروك لكل الفنانين الرائعين كتيبة صوت وصورة، النجمة حنان مطاوع رأس الحربة اللي أحرزت هدف جديد في مرمى جيلها بشخصية رضوى ممدوح أبوزيد”.

وتابع: "الفنانة الجميلة نجلاء بدر اللي عرفت تغير جلدها وتحفر سكة جديدة مختلفة عن كل اللي قدمته قبل نرمين العطار،العائد بقوة وليد فواز في دور صعب ومعقد من شدة بساطته وجرأته، خلا عبدالغني حسب النبي حالة محيرة متبقاش عارف تكرهه ولا تتعاطف معاه، الفنان المختلف مراد مكرم اللي تألق في مساحة محدودة ولكن بتأثير ممتد من أول لآخر حلقة وربط المشاهدين كلهم بسؤال مين قتل عصام الصياد".

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موعد عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل صوت وصورة على قنوات DMC

صوت وصورة أبطال مسلسل صوت وصورة أبطال مسلسل صوت وصورة وموعد عرضه أحداث مسلسل صوت وصورة أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

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