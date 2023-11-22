مروة عيد لـ"الدستور": شعرت بخوف ممزوج بمسئولية لشخصية "لبنى" في "صوت وصورة"

انتهت حلقات مسلسل "صوت وصورة"، مساء أمس، وهو المسلسل الذي التف حوله عدد كبير من الجمهور لمعرفة قاتل عصام الصياد، وتركيزهم مع عدد من الشخصيات على رأسهم شخصية "لبنى" التي لعبت دورها الفنانة مروة عيد، ضمن أحداث المسلسل، وتركت أثرا كبيرا لدى الجمهور بسبب موهبتها، وقدرتها على تجسيد الشخصية بحرفية شديدة.

وقالت الفنانة مروة عيد، لـ"الدستور": "كنت أتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل لتكامل أركان النجاح فيه من بينهم المخرج محمود عبد التواب، وهو مخرج شاطر جدًا، ومتمكن من أدواته، وهو صديق وأخ وزميل أكاديمية الفنون، وعملت معه من قبل في السعودية، وكنت أتوقع له النجاح في أول عمل درامي له في مصر لذا كنت متوقعة نجاح المسلسل وكل ردود الأفعال عليه".

وعن ردود الأفعال على الشخصية، قالت: "لم أكن أتوقع نجاح شخصية لبنى بهذه الطريقة، لأنه خط درامي بعيد عن الخط الدرامي الخاص بها وهو الأساسي، لذا لم أتوقع أن يحصد كل هذه الضجة، وحصولي على فيد باك من الجميع سواء الجمهور أو ناس من الوسط الفني يهنأوني بهذا النجاح الكبير".

واستكملت: "شعرت بخوف شديد ممزوج بالفرحة، لأني اعتبرت هذا النجاح الكبير هو مسئولية وأن الموضوع ليس سهلًا خاصًة أنني شعرت بواجب تجاه الشخصية سواء سيكولوجيًا ونفسيًا والفييتشرز الخاص بالشخصية، وفعلًا زي ما ربنا قال لكل مجتهد نصيب".

وعن تعاونها مع السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، استطردت: "أول مرة أعمل معه، وكنت سعيدة للغاية بسبب الشخصية والدور، وبعد تصوير عدد من المشاهد تواصلت معه لهجومي على الشخصية التي كنت أرفضها وأرفض تصرفاتها تمامًا، وتحدثنا سويًا في الشخصية وفهمني الداوفع الخاصة بها، وأضاف ليّ الكثير من المعلومات عن شخصية لبنى لاستكمال اللاين الخاص بـ"لبنى".

واختتمت: “سعيدة جدًا بالتعاون مع الفنانة حنان مطاوع وعلى الرغم من عدم تقابلنا سويًا في أي مشهد إلا أننا تواصلنا وتقابلنا في اللوكيشن والتي اعتبرها بمثابة الأخت، لأنها جدعة جدًا، وبالنسبة لصدقي صخر، هو من مكاسب المسلسل، وسعيدة بالعمل معه في المسلسل حقيقي، وأتمنى تكرار التجربة لأنها ممتعة وثرية وخرجت منها بأصدقاء كثيرين أقرب كالعائلة”.

صناع وأبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".