صدقى صخر: شعرت بأننى الخائن فى الحلقة الأخيرة من "صوت وصورة"

بعد تصدر الفنان صدقي صخر، الترند بالتزامن مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة الذي احتل رقم ١ في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته منتصف أكتوبر الماضي، حتى الحلقة الأخيرة التى عرضت مساء أمس على المنصة.

برع صدقي صخر في تجسيد دور المحامي " لطفي عبود"، وقدم مشهدًا نال إعجاب الجمهور والنقاد بشكل كبير وتحديدًا مشهد المواجهة مع قاتل عصام الصياد الفنان الشاب أحمد ماجد، الذي لم يكن متوقعًا على الإطلاق وكان مفاجأة لشخصية لطفي وللجمهور على حد سواء.

وعلق صدقي صخر على تحضيراته للمشهد قائلًا: "حضرت نفسي عاطفيًا لمشهد خيانة أخويا وأنه الذي تآمر علىّ في القضية القديمة والآن هو أيضًا القاتل وكيف سيكون ذلك قاسيًا ومؤلمًا أن شقيق المحامي الشريف هو القاتل وكان ذلك تحضيري للمشهد، ولكن الأمر اختلف ونحن نقوم بالتصوير بعد دخلة البوليس للقبض على أخي ومع بداية قوله لي (هتسلم أخوك) راح أدائي لشىء مختلف شعرت بأني أنا الخاين اللي هيبيع أخوه وهو ده الشىء اللي أثر فيا ولمسني في التصوير ولقتني بعتذر له وأقوله (أنا آسف أنا آسف) وكل ما نعيد المشهد فضل ذلك الجزء هو ما يؤثر عليّ والدموع أصبحت أقوى مني وانتهى المشهد بهذا الشكل".

وعن ردود أفعال الجمهور: "جاءني ردود أفعال كثيرة أن المشهد مؤثر جدًا، لكن أكثر شيء طريف تعليق الجمهور بأنه في ريفو كنت بتعيطنا بسبب مروان وقلنا إن في المسلسل ده مش هيبقى فيه عياط، ولكن حوشت كل العياط في الحلقة الأخيرة، فسعدت أن المشهد أثر في الجمهور".

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it.

صدقى صخر ينتظر عرض أنف وثلاث عيون

كما انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي المقرر عرضه خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

وشارك صخر مؤخرًا فى مسلسل ريفو الذي حقق ردود أفعال إيجابية على شخصية «مروان» بعد عرضه على منصة watch it، مسلسل ريفو بطولة النجوم أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبوالروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبدالرحمن ومحسن محيي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.

صدقى صخر يدخل عالم الغناء مع فرقة كهارب

وخاض صدقي صخر مؤخرًا تجربة جديدة خارج مجال التمثيل، حيث شارك بالغناء مع فرقة "كهارب" في أغنيتهم الجديدة "لساني سايب" وظهر صدقي في فيديو كليب الأغنية وهو يعزف على آله الهارمونيكا ويصاحبها بالغناء مع فرقة "كهارب" والأغنية من كلمات وألحان يوسف عطوان، ومن إنتاج مختار السايح والفيديو كليب من تصوير وإخراج كفراوي ومونتاج سارة عبدالله.

أعمال صدقى صخر

ويُعرض لصدقي صخر على منصة Watch IT مسلسل ريفو ومسلسل اتزان، وعلى المستوى السينمائي شارك صدقي في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، حيث حظي بعرضه العالمي الأول، والفيلم من إخراج وتأليف عمرو عابد، وإنتاج كريم قاسم.