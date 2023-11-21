صدقي صخر لـ"الدستور": انتظروا مفاجأة غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من "صوت وصورة"

أكد الفنان صدقي صخر أن ردود الأفعال حول مسلسل “صوت وصورة” فاقت التوقعات، مضيفًا: “الحمد لله حققنا معادلة صعبة في جذب الجمهور للمشاهدة لآخر حلقة نظرا لتصاعد الأحداث وتطورها”.

وقال إن هناك مفاجأة غير متوقعة تشهدها الحلقة الأخيرة من المسلسل حول جريمة قتل الدكتور عصام الصياد، معربًا عن سعادته بتحقيق المسلسل لهذا النجاح الكبير موجها الشكر لكل فريق عمل المسلسل على اخلصهم وتفانيهم لخروج المسلسل بهذا الشكل.

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

ملخص الحلقة 28 مسلسل صوت وصورة

بدأت الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة بصدمة “نرمين” نجلاء بدر التي حصلت على مستندات وأوراق تدين المحامية “ماجدة” ناردين فرج في العديد من القضايا، وأرسلتها على مكتب المحامى “لطفى عبود” صدقى صخر الذى تفاجأ بها في صندوق البريد الخاص بمكتبه ولكنه لم يعرف من الذى أرسلها له.

وبعدما كشف أمر “ماجدة” هربت في الحال خارج البلاد، وظلت نرمين محاولة الاعتذار لرضوى بعد زيارتها لها في السجن حيث اعترفت لها أن حاولت كثيرًا تشويه صورتها على السوشيال ودفعت الأموال من اجل ذلك ولكنها في نفس الوقت أكدت على تعاطفها معها.

وانتهت الحلقة 28 بذهاب “عبد الغني” وليد فواز إلى قسم الشرطة ليبلغ عن سعاد للمقدم حسين ويؤكد له أن سعاد هي التي سربت فيديوهات عصام الصياد وأن الكاميرا موجودة في منزلها، ومن المقرر ان تكشف حلقة اليوم رد فعل سعاد بعد القبض عليها