ضيف شرف.. هبة عبد الغني تبدأ تصوير دورها في "حدوتة منسية"

انضمت الفنانة هبة عبد الغني لأسرة مسلسل "حدوتة منسية" كضيفة شرف، وبدأت تصوير أولى مشاهدها بالمسلسل، المقرر عرضة خلال الفترة المقبلة عبر شاشات القنوات الفضائية.

وكشفت هبة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام" عن فيديو من كواليس تصوير المسلسل.

هبة عبدالغني تعلق على بداية تصويرها لحدوتة منسية

وعلقت هبه على الفيديو، قائلة:" بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا علي الله ، اشوفكم قريبا ضيفه بشخصية (هالة) في مسلسل ( حدوتة منسية )، حدوتة منسية، تاليف/ محمود حمدان، إخراج/ محمد محي الدين ،انتاج / فانتدج برودكشن ،مدير التصوير/ شريف النمر، بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي و محمد علي رزق و هشام اسماعيل و طارق صبري و ريم سامي و نانسي صلاح و امير صلاح الدين و دعاء حكم و هلا السعيد و عبير منير و عبير صبري و رجوي حامد ومجموعة كبيرة من الزملاء قدام الكاميرا وورا الكاميرا مش عايزه انسي منهم حد، دعواتكم بالتوفيق".