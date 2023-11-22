الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عاجل| غزة كلمة السر.. استقالة هند صبري من برنامج الغذاء العالمي

هند صبري
هند صبري

أعلنت الفنانة هند صبري استقالتها من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بعد أن قضت نحو 13 عامًا من العمل معه.

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وقالت هند في نص استقالتها: أكتب هذا بقلب مثقل وحزن عميق حيث قررت التخلي عن دوري كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وهو الدور الذي أعتز به وألعبه منذ سنوات، لقد تعلمت كثيرًا وبكيت كثيرًا وضحكت كثيرًا معكم جميعًا طوال هذه الرحلة التي ستظل دائمًا في قلبي.

أضافت هند في استقالتها:"أنا ومنذ ثلاثة عشر عامًا، أصبحت جزءًا من الأسرة الكبيرة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة جزءًا من مهمة عظيمة ونبيلة، وأنا فخورة بذلك.

وتابعت “لقد رأيت طوال هذه السنوات كيف كرّس رجال ونساء شجعان في جميع أنحاء العالم حياتهم لخدمة الآخرين - ولهذا السبب، أكنّ لهم حبًا واحترامًا عميقين”.

وواصلت "خلال الأسابيع الماضية، شهدت وشاركت تجارب زملائي المتفانين في برنامج الأغذية العالمي في الإحساس بالعجز لعدم قدرتهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه كعادتهم دائما تجاه الأطفال والأمهات والآباء والأجداد في غزة ولم يكن بوسعهم إلا عمل القليل في مواجهة آلة الحرب الطاحنة التي لم ترحم المدنيين الذين يحاصرهم الموت.

وأضافت: "لقد حاولت إيصال صوتي على أعلى مستوى في برنامج الأغذية العالمي والانضمام لزملائي في المطالبة باستخدام ثقل البرنامج، مثلما فعل بنجاح في السابق، للدعوة والضغط بقوة من أجل وقف إطلاق النار الإنساني والفوري في قطاع غزة والاستفادة من نفوذ البرنامج لمنع استخدام التجويع كسلاح حرب.

وشددت سفيرة النوايا الحسنة في استقالتها:"لأنني كنت على يقين من أن برنامج الأغذية العالمي - الذي حصل على جائزة نوبل للسلام قبل ثلاثة أعوام فقط - بعد أن كان مشاركا نشطا في قرار الأمم المتحدة رقم 2417 الذي أدان استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب - سوف يستخدم صوته بقوة كما فعل في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية المتعددة. ومع ذلك، فقد تم استخدام التجويع والحصار كأسلحة حرب على مدى الأيام الستة والأربعين الماضية ضد أكثر من مليوني مدني في غزة، وهو السلاح الذي قتل حتي الآن أكثر من 14 ألف شخص، وأصبح أكثر من 1.6 مليون شخص بلا مأوى، ودُمرت نصف المباني، وقصفت المستشفيات والمدارس التي من المفترض أن تكون ملاجئ آمنة.

اختتمت هند نص استقالتها:"لذلك كله أعلن استقالتي وأتمنى لجميع زملائي في برنامج الأغذية العالمي السلامة والسلام، مع تأكيدي أنني لن أتخلي عن دوري الإنساني والمجتمعي لكنني سأقوم به بصيغ أخرى ومختلفة أنا أوكد أن هذا البيان هو كل ما سيتم قوله بخصوص هذا الموضوع ولن اعلق عليه في أية وسيلة إعلامية أو صحفية وأثمن لاصدقائي الإعلاميين والصحفيين احترامهم لهذا.

هند صبري أبرز المعلومات عن النجمة هند صبري إطلالة هند صبري أطلقت النجمة هند صبري أعمال هند صبري التونسية اسرار هند صبري

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