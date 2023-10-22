الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصادر: هند صبري تعود للسباق الرمضاني بمسلسل من 15 حلقة

هند صبري
هند صبري

تعود الفنانة هند صبري للسباق الرمضاني بمسلسل مكون من 15 حلقة فقط وذلك بعد فترة غياب منذ مشاركتها في بطولة مسلسل “هجمة مرتدة” امام النجم أحمد عز. 

وعلمت “الدستور” من مصادرها، أن الشركة المنتجة للعمل دخلت في مفاوضات مع هند صبري خلال الأيام القليلة الماضية، على بطولة المسلسل.

 وأكدت المصادر أن هند تقترب من التعاقد بشكل رسمي على العمل الذي مازال في مرحلة الكتابة حيث تنتظر الوقوف على التفاصيل الكامل للشخصية التي تلعبها ضمن أحداث المسلسل للتوقيع بشكل رسمي لبدء التحضيرات الخاصة به . 

ومن المنتظر أن تعلن الجهة المنتجة للعمل خلال أيام عن تفاصيل المسلسل وأبطاله استعدادا لبدء التصوير. 

هند صبري تتعرض للهجوم 

وكانت هند صبري قد تعرضت لهجوم حاد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية من متابعيها، بعد منشور كتبته عبر حساباتها الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها حزينة على الأوضاع في قطاع غزة، وعلى الأطفال والدماء والنساء والبيوت المُعمرة التي تُهدم، وكل هذه التفاصيل المؤلمة التي يمر بها أهالي فلسطين.

وكتبت هند في منشورها: «اليوم، الملايين من الناس يفقدون الثقة ليس فقط في الخرائط، ولكن في الإنسانية.. أنا واحد منهم.. أرفض أن أختار من سأحزن على أطفاله.. الأطفال لم يسألوا عن حروبكم.. لماذا تجبرون العالم على الاختيار؟.. لماذا يستحضرون الماضي المؤلم لأحد الأطراف وينكرون كل الماضي وكل المستقبل المحتمل على حزب آخر؟».

وهي الفقرة التي اعتبرها البعض تعاطفا من هند صبري مع أطفال إسرائيل وهو ما تسبب لها في هجوم ونقد لاذع. 
وتابعت هند صبري خلال المنشور : «ثم يُعاقبون شعبهم الأبرياء لكونهم ضعفاء وفقراء وغير متعلمين إلى درجة لا تسمح لهم بمحاربة التطرف؟.. ولا يمكن لأي إرهاب أن يزدهر مع الرخاء والمساواة.. لكن ربما لا يريد البعض القضاء على الإرهاب.. ربما يجد البعض أنه من المفيد لجداول أعمالهم.. المشكلة الوحيدة هي أنهم ليسوا من يدفعون الثمن.. ليسوا هم الذين يعيشون في خوف وبكاء وحزن على الجانبين، لم يكونوا كذلك أبدًا، ولن يكونوا كذلك أبدًا».

وأضافت هند صبري: «منذ يوم ولادتي وهي نفس الدورة: القمع والظلم يؤديان إلى العنف، ويؤديان إلى الخوف، ويؤديان إلى الكراهية، ويؤديان إلى المزيد من العنف والمزيد من الكراهية. أنا- وأعتقد أنني لست وحدي- اخترت في كل مرة ألا أدع الغضب والظلم والعنف يحرف بوصلتي الأخلاقية وتعاطفي مع كل النفوس المتألمة».

واختتمت: «اليوم في حالة ذهول أمام هذا التجاهل والتجريد من الإنسانية للشعب الفلسطيني إعلاميًا.. إن الصمت المطبق أو ذريعة (الانتقام) السخيفة للتدمير الكامل لمنطقة بأكملها (موطن)، لأكثر من مليوني طفل وامرأة ورجل وصحفي وعاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة المحاصر هو جريمة.. إنها جريمة تقوض أي احتمال للسلام، لأنها إهانة ليس فقط لقيم الإنسانية والمساواة التي كنا نظن أنها موجودة، ولكنها أيضًا إهانة لذكائنا وذاكرتنا، وللتاريخ الحديث المشترك للملايين. لا يمكنك بناء السلام على الإنكار. لا يمكنك بناء السلام دون المساواة. وإلا فليس السلام الذي تريده، كما قال الكاتب غسان كنفاني، بل الاستسلام».

هند صبري النجمة هند صبري مسلسل هند صبري الجديد مسلسل هند صبري في رمضان مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

صبرى فواز يُشيد بجهود الرئيس السيسى الداعمة لسبل حل القضية الفلسطينية

هند صبري تدعم القضية الفلسطينية: "الأطفال لم يطلبوا حروبكم"

هند صبرى تقترب من إنهاء تصوير مسلسل "البحث عن علا 2"

الأكثر قراءة

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

شهود عيان: قصف إسرائيلى بالقرب من الحدود المصرية لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات لغزة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 والفئات المستحقة

كاتب أمريكي يحذر: الغزو البرى لقطاع غزة قد يقضي على إسرائيل وواشنطن

3 ذئاب بشرية.. القصاص من المتهمين باغتصاب وقتل "فتاة فرشوط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات