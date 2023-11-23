الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تكريم خيري بشارة وسعيد شيمي في ندوة بمركز الثقافة السينمائية

احتفالية سينمائية
احتفالية سينمائية خاصة بأفلام البدايات

أقام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، احتفالية سينمائية خاصة بأفلام البدايات عرض خلالها كلاّ من الفيلم القصير "البطيخة" للمخرج محمد خان، والفيلم التسجيلي "طائر النورس" للمخرج خيري بشارة.

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وعقب عرض الأفلام، عُقِدَت ندوة أدارها الدكتور ناجي فوزي، ناقش خلالها الأفلام مع المخرج خيري بشارة، ومدير التصوير سعيد شيمي، والمخرجة نادين خان، ابنة المخرج محمد خان.

وخلال الاحتفالية تم تكريم اسم المخرج محمد خان، ومدير التصوير سعيد شيمي، والمخرج خيري بشارة، والدكتور ناجي فوزي، وسلَّمت التكريمات المونتيرة منار حسني، رئيس المركز الأسبق.

تكريم خيري بشارة 

كما تحدث بالندوة المخرج أشرف فايق، والمخرج أحمد رشوان، والناقد محمد بدر الدين والمحرج عاطف شكري والكاتب الصحفي والناقد أسامة عبد الفتاح والناقدة امنية عادل ولفيف من المثقفين والمهتمين بالشأن السينمائي. 

وخلال الاحتفالية قام الضيوف بزيارة مكتبة مركز الثقافة السينمائية العريقة وإستعادة ذكرياتهم بهذا المكان الذي تعلموا فيه الكتير حول الثقافة السينمائية والذي تم إنشاءه عام ١٩٦٨.

جدير بالذكر أن فيلم "البطيخة" من إنتاج عام ١٩٧٢ ويعد من أول أفلام المخرج الراحل محمد خان والتي بدأ بها مشواره الفني وذلك قبل ان يتجه إلي الأعمال الروائية والدرامية.
وفيلم "طائر النورس" فهو من إنتاج القومي للسينما ١٩٧٥ ويعد أيضًا واحدًا من الأفلام التي بدأ بها المخرج خيري بشارة مشواره الفني.

احتفالية سينمائية خاصة بأفلام البدايات
احتفالية سينمائية خاصة بأفلام البدايات
احتفالية سينمائية خاصة بأفلام البدايات
احتفالية سينمائية خاصة بأفلام البدايات
احتفالية سينمائية خاصة بأفلام البدايات
احتفالية سينمائية خاصة بأفلام البدايات
احتفالية سينمائية خاصة بأفلام البدايات
احتفالية سينمائية خاصة بأفلام البدايات
أفلام المركز القومي للسينما الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان القومي للسينما المصرية القومي للسينما المركز القومي للسينما

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