الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض فيلمين لمحمد خان وخيرى بشارة بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

المخرجان خيري بشارة
المخرجان خيري بشارة ومحمد خان

استمرارًا لأنشطة  مركز الثقافة السينمائية  التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، تقام الأربعاء المقبل 22 نوفمبر الجاري، أمسية سينمائية يُعرض خلالها فيلمان للمخرجين محمد خان وخيري بشارة.

ويعرض خلال الأمسية السينمائية كل من الفيلم القصير "البطيخة" للمخرج محمد خان، والفيلم التسجيلي "طائر النورس" للمخرج خيري بشارة.

جدير بالذكر أن فيلم "البطيخة" من إنتاج عام ١٩٧٢ ويعد من أول أفلام المخرج الراحل محمد خان والتي بدأ بها مشواره الفني، وذلك قبل ان يتجه إلى الأعمال الروائية والدرامية.

وعن فيلم "طائر النورس" فهو من إنتاج القومي للسينما ١٩٧٥ ويعد أيضًا واحدًا من الأفلام التي بدأ بها المخرج خيري بشارة مشواره الفني.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الدكتور "ناجي فوزي" يناقش خلالها الأفلام مع الجمهور.

وأشار حسين بكر رئيس المركز إلى الإرث والكنوز السينمائية التي يمتلكها المركز القومي للسينما وهي تعد تراثًا سينمائيًا لا بد أن يشاهدها الأجيال الجديدة من الشباب.

مركز الثقافة السينمائية القومي للسينما حسين بكر محمد خان خيري بشارة طائر النورس البطيخة

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