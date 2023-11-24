الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آخر استعدادات النجوم المشاركين فى السباق الرمضاني 2024

كريم عبدالعزيز مسلسل
كريم عبدالعزيز مسلسل الحشاشين

دخل اغلب نجوم الصف الأول وابطال المسلسلات في رمضان، في تصوير أعمالهم المختلفة، استعدادا لتكون تلك الاعمال التي يتم تصويرها حاليا جاهزة بشكل كبير للعرض في أيام الشهر الكريم.

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 ألف ليلة وليلة للنجم ياسر جلال 

ودخل عدد كبير من النجوم في تصوير اعملهم الجديدة المترقب عرضها في السباق الرمضاني، والتي من ضمنها مسلسل ألف ليلة وليلة للنجم ياسر جلال ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، نور، شيري عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، وعدد كبير من الفنانين والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيري.

  كريم عبد العزيز يستكمل تصوير مشاهد "الحشاشين"

فيما يستكمل النجم كريم عبد العزيز، تصوير مشاهد مسلسله الجديد الحشاشين وهو من إخراج بيتر ميمي،  والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين .

مي عمر محامية في رمضان

فيما انتهت بشكل كبير مي عمر من تصوير مشاهدها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” ويتكون من 15 حلقة وبطولة كل من: أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

السقا وطارق لطفي " العتاولة"

فيما يدخل احمد السقا في تصوير "العتاولة"، خلال أيام ويشترك فيه كلا من باسم سمرة وطارق لطفي وهدى الإتربي وهدى المفتي واخراج احمد خالد موسى .

تفاصيل مسلسل يوسف الشريف

وايام قليلة ويدخل يوسف الشريف تصوير مسلسل الراكون والذي يعود به بعد غياب عن العام الماضي والعمل يدور في إطار اجتماعي درامي تشويقي، ويحتوي على معانٍ إنسانية ويحمل العديد من المفاجآت المثيرة.

أعمال كريم عبد العزيز الدرامية رمضان مسلسل حشاشين الراكون أبطال مسلسل العتاولة رمضان٢٤

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