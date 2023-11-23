على طريقة "جعفر العمدة".. السقا يُطلق مي كساب ويطردها في "العتاولة"

يستعد صناع مسلسل “العتاولة” لتصوير أحداث العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لعرضه خلال سباق دراما رمضان 2024.

وعلمت “الدستور” من مصادرها، أن العمل يتناول قصة في إطار شعبي، ويجسد أحمد السقا شخصية مختلفة وهو زوج الفنانة مي كساب ولكن بسبب بعض الأحداث يقوم بتطليقها وطردها من المنزل، في مشهد قريب بشكل كبير من مشهد مسلسل “جعفر العمدة” وما حدث مع نفس البطلة مي كساب عندما تم طردها وتطليقها من قبل محمد رمضان في احداث العمل .

المسلسل من المتوقع ان يتم عرضه في شهر رمضان، وهو ما يجعل تصويره قريبًا في شوارع القاهرة ومدينة الانتاج الاعلامي خاصة بعدما اكتمل فريق العمل بشكل شبة كامل .

أبطال مسلسل “العتاولة”

مسلسل “العتاولة” تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، ويضم كل من أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، وحنان يوسف، هدى المفتي ،هدى الاتربي وصلاح عبدالله .

نجاح مي كساب في “جعفر العمدة”

من ناحية أخرى، حققت مي كساب نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي 2023 بمشاركتها في مسلسل جعفر العمدة، والذي ضم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، منة فضالي، إيمان العاصي، منذر رياحنة، أحمد فهيم، جوري بكر، عصام السقا، طارق النهري، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، ولمى كتكت، وكان التأليف لـ محمد سامي ومهاب طارق وأخرجه محمد سامي.