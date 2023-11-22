مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على شخصية مي كساب في «العتاولة»

انضمت الفنانة مي كساب، لأبطال مسلسل "العتاولة"، بطولة الفنان أحمد السقا، لتخوض به السباق الرمضاني 224، لتكون أحدث المنضمين للعمل الفني، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويتكوّن من 30 حلقة متواصلة، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسلات رمضان2024

وعلمت "الدستور" أن الفنانة مي كساب، ستخوض شخصية طليقة الفنان أحمد السقا، ضمن أحداث المسلسل، ويضم "العتاولة" عدد كبير من الفنانين على رأسهم: "أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، حنان يوسف"، فيما تواصل الشركة المنتجة إتمام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين به.

في سياق متصل، يعمل صنّاع "العتاولة" على تحضير المسلسل على قدمٍ وساق، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا وطارق لطفي، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال أيام، استعدادًا لخوضه السباق الرمضاني المقبل 2024.

المخرج أحمد خالد صالح

جدير بالذكر أن المخرج أحمد خالد موسى، شارك في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل بابا المجال، بطولة الفنان مصطفى شعبان، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، من بطولة جومانا مراد، نسرين أمين، سوسن بدر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي حول ميكانيكي زين يحاول يعيش حياة شريفة مع والدته وخطيبته وأخواتها، بينما تقوم والدته بإخفاء حقيقة أن والده ما زال على قيد الحياة، لكن السر الذي أخفته طويلًا يهدد حياة زين ويقلبها رأسًا على عقب، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

أحدث أعمال الفنانة مي كساب

تنتظر مي كساب، عرض فيلمها "الخميس اللي جاي"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي حول فتاة شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعرض ووالدها للعديد من المواقف الطريفة؛ بسبب قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله.