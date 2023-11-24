الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. حفل لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش

دار الاوبرا المصرية
دار الاوبرا المصرية

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ومشاركة عازفة الفلوت صفاء عبد الرحمن، ويلعب دور الراوي محمد حسني وذلك في الثامنة مساء الجمعة 24 نوفمبر علي مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية "، وذلك  تحت "عنوان الموسيقي المصرية"

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برنامج الحفل

يتضمن البرنامج مجموعة  من الاعمال فى القالب الكلاسيكى لمؤلفين مصريين منها رؤية جديدة لدور العفو يا سيد الملاح لـ نادر عباسي، متتالية الفرسان لـ خالد شكرى، شخصيات من الحارة لـ محمد سعد باشا، متتابعة صغيرة للوتريات لـ جمال عبد الرحيم، البداية -النهاية - ربما لـ شريف محيي الدين، رباعيات صلاح جاهين لـ راجح داود.

دار الاوبرا المصرية تحتفل بسيد درويش

الجدير بالذكر أن، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تم تأسيسه على يد الدكتورة نيفين المحمودي، قدم عدد كبير من الحفلات الناجحة، كما شارك في مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية، وذلك ضمن التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.

مائة عام علي ميلاد زعيم اذربيجان حيدر علييف 

وبمناسبة مرور مائة عام علي ميلاد زعيم اذربيجان حيدر علييف وبالتعاون مع سفارتها بالقاهرة تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو يلشين أديجوزالوف ومشاركة عازفة البيانو بجانا أخوندوفا وذلك في الثامنة مساء السبت 25 نوفمبر علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال أهم المؤلفين الموسيقيين فى أذربيجان منها كابريتشيو أذربيجان، كونشرتو للبيانو على نغمات عربية لـ فكرت اميروف،  أداجيو وفالس من بالية الجميلات السبع  لـ جارا جاراييف، كارفان لـ سلطان هايجبيوف،  أداجيو من باليه الخير والشر لـ توفيق باكهانوف وفالس كونشرتو لـ نيازي.

دار الأوبرا المصرية احتفالات دار الاوبرا المصرية 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 المركز القومي دار الأوبرا المصرية -‏‏

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