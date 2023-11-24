الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "نابليون" للمخرج ريدلي سكوت يثير الجدل حول أنف أبو الهول

نابليون
نابليون

حالة جدل شديدة أحدثها فيلم نابيليون الجديد لحامل الأوسكار خواكين فينيكس عن دوره في فيلم الجوكر الشهير، بعدما ظهر في دور القائد الفرنسي نابليون بونابرت، عندما قام ضمن أحداث العمل الذي يحمل اسمه بضرب تمثال أبوالهول بالمدفع محطما منخاره، وهو الأمر الذي أحدث ضجة عالميا بسبب هذا المشهد الذي يقدم دون سند تاريخي وغير مبرر، ويأتي بعد 200 عام من التواجد العسكري الفرنسي في مصر.

تعليق المخرج على كسر نابليون لـ انف ابو الهول في الفيلم

وحول تعليقه على فكرة كسر انف نابليون لابوالهول قال المخرج ريدلي سكوت في مقابلة مع الصحيفة البريطانيه "times"، لدى سؤاله إن كان نابليون فعلا قد عمد إلى استهداف أهرامات مصر: "لا أعلم إن كان قد فعل ذلك، لكنها كانت طريقة سريعة للقول إنه سيطر على مصر".

فيما خرج للرد على هذا الموضوع عدد كبير من علماء الآثار المصريين ومنهم العالم زاهي حواس الذي نفى في تصريحات تلفزيونيه سابقة ان يكون لنابليون يداً في تدمير أنف أبوالهول وقت الحملة الفرنسية، كما يشاع في الكثير حول العالم، مؤكداً أن ما يقال هو مغالطة تاريخية كبيرة لأن نابليون جاء ودخل للهرم زائراً، لافتًا إلى أن الحملة الفرنسية لها دور كبير في كشف آثار عديدة في مصر منها فك رموز حجر رشيد. 

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من الذي كسر انف ابو الهول

وعن تفسيره لكسر الانف قال: “أعتقد أنه وفقا للمقريزي في القرن التاسع الميلادي أن المسؤول عن تدمير أنف أبوالهول هو شخص صوفي يدعى صائم الدهر الذي رأى الناس تنظر كثيراً لوجه أبوالهول بنوع من التقديس فلم يعجبه الأمر فأحضر آلة وكسر أنفه وقيل وقتها أن هناك لعنة، ويبدو أن هذه القصة هي الأقرب للواقع”.

نابليون يعرض في مصر

الفيلم انطلق عرضه منذ يومان ويعرض في جميع دول العالم ومن ضمنها قاعات العرض في مصر حيث يعرض في اكثر من 45 دور عرض سينمائي .

أبطال وصناع فيلم نابليون

نابليون هو فيلم دراما تاريخي ملحمي، يلقي الفيلم نظرة على القصة الحقيقية والشخصية لأصول القائد نابليون بونابرت وتسلقه السريع إلي الإمبراطورية، ويوضح علاقته المتقلبة بزوجته وحب حياته جوزفين، الفيلم من إخراج ريدلي سكوت وكتابة ديفيد سكاربا ومن بطولة خواكين فينيكس، فانيسا كيربي وطاهر رحيم.

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