انتهاء صلاة الجنازة على طارق عبدالعزيز.. وجثمانه يوارى الثرى بمقابر العائلة

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل طارق عبدالعزيز بمسجد الشرطة بتواجد عدد كبير من الفنانين الذين قاموا بالصلاة عليه في المسجد المتواجد بمنطقة الشيخ زايد.

واتجهت اسرة الراحل إلى مقابر العائلة لوضعه في مثواه الأخير، حيث وصل منذ دقائق برفقة عدد كبير من أفراد أسرته والفنانين المشاركين في صلاة جنازته بالشيخ زايد.

وحضر صلاة الجنازة كل من جمال العدل وأيمن عزب ومحمد هنيدي وأيتن عامر وحمادة هلال وإيهاب فهمي وإياد نصار وداليا مصطفى وعمرو عبدالجليل وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا وصابرين وعدد آخر من الفنانين.

ورحل طارق عبدالعزيز، أمس، أثناء تصويره أحد مشاهده في مسلسل «وبقينا اتنين»، وذلك ما كشفه الفنان شريف منير في مداخلة تليفزيونية، إذ قال إن طارق كان في قمة نشاطه وحيويته أثناء تصوير مشهد يجمعهما ومعهما فنانة شابة تُدعى نانسي عبدالعزيز، وكان من المفترض أن تطرق نانسي باب الفيلا، ويذهب طارق لفتح الباب كما هو مكتوب في السيناريو، لكن فجأة تقدم نحوي طارق وسند يده على كتفي وأخبرني: «مش قادر أقف على رجلي».