«فين السلام» ..أوبريت غنائي مهدى إلى أطفال غزة من أربع فنانين

طرحت الشركة المنتجة للأوبريت الغنائي “فين السلام” الذي يجمع لأول مرة بين المطربين وائل الفشني، وعلي الألفي، ونهى حافظ، وهدير الشريف، بمشاركة فريق من كورال الأطفال.



الأوبريت من كلمات دكتور "وائل العبيدي" والحان وتوزيع وقيادة أوركسترا الموسيقار "خالد عويضة" ومن إخراج "إيناس الخشاب"



الأوبريت يدور بشكل أساسي حول المأساة التي يواجهها الأطفال خلال العدوان الإسرائيلي الجاري على غزة، وتقول كلماته:

(الإنسانية في البيوت اتدمرت..أحلام شباب من عمرهم فجأة اتمحت حرقوا الشوارع والطفولة اتشردت..أطفال ملائكة في مهدهم صوتهم سكت).

حفل الفشني في ساقية الصاوي

يقدم الفنان وائل الفشني حفلًا غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى، بقاعة النهر ، يوم 2 ديسمبر المقبل، وسيقدم خلال الحفل باقة متنوعة من الابتهالات والأغانى الطربية التى يعشقها جمهوره ويحرص على سماعها.



وكان وائل الفشنى قدم عددًا من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية خلال احتفالية العام الهجرى داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير، منها "مدد يا نبي" و"أشتاق يا الله" و"صلوا على حضرته" وسط تفاعل كبير من الجمهور.



https://youtu.be/yFYVMOE0pWU?si=xhypouf9PJwUZJHG

وكان قدم الفنان وائل الفشنى عددًا من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية خلال احتفالية العام الهجرى داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير، منها "مدد يا نبي" و"أشتاق يا الله" و"صلوا على حضرته" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وكان قدم الفنان وائل الفشنى عددًا من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية خلال احتفالية العام الهجرى داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير، منها "مدد يا نبي" و"أشتاق يا الله" و"صلوا على حضرته" وسط تفاعل كبير من الجمهور.