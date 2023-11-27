الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انتهاء مراسم دفن الفنان طارق عبدالعزيز.. نجوم الفن اصطفوا أمام القبر (صور)

الدفن
الدفن

انتهت مراسم دفن جثمان الفنان الراحل طارق عبدالعزيز بمقابر العائلة، بوجود عدد من نجوم الفن بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان عزوز عادل وأحمد داش.

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نجوم الفن يودعون طارق عبدالعزيز (صور)

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رحيل هادئ ومحبة واسعة للفنان طارق عبدالعزيز.. الوسط فى حالة حزن شديد

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حمادة هلال ونهال عنبر يشاركان في جنازة الراحل طارق عبدالعزيز

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إياد نصار وحمادة هلال ومصطفى قمر فى جنازة الراحل طارق عبدالعزيز

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وصول أشرف زكى وشريف منير وآخرين مسجد الشرطة لصلاة الجنازة على طارق عبدالعزيز

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انتهاء صلاة الجنازة على طارق عبدالعزيز.. وجثمانه يوارى الثرى بمقابر العائلة

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وحضر الفنان حمزة العيلي وهو من الأصدقاء المقربين للراحل، مرتديًا كمامة وملامح التعب والحزن تظهر عليه كثيرًا.

وشارك في تشييع الجنازة أيضًا أحمد خالد صالح وهنادى مهنى اللذين رافقا جثمان طارق عبدالعزيز من المستشفى إلى مسجد الشرطة، أشرف زكى، أحمد داش، سامح الصريطى، سليمان عيد، علاء مرسي، نهال عنبر، سلوى محمد علي، يوسف عثمان، عمر طلعت زكريا، علي الطيب، جمال العدل، محمد العدل، محمد رياض، فتوح أحمد، محمد الصاوى، أيمن عزب، إيهاب فهمي، وغيرهم من الفنانين.

ورحل الفنان طارق عبدالعزيز، أمس الأحد، عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه– مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن– إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

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الراحل طارق عبدالعزيز الفنان طارق عبدالعزيز اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز طارق عبدالعزيز… الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

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إياد نصار وحمادة هلال ومصطفى قمر فى جنازة الراحل طارق عبدالعزيز

وصول أشرف زكى وشريف منير وآخرين مسجد الشرطة لصلاة الجنازة على طارق عبدالعزيز

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