انتهاء مراسم دفن الفنان طارق عبدالعزيز.. نجوم الفن اصطفوا أمام القبر (صور)

انتهت مراسم دفن جثمان الفنان الراحل طارق عبدالعزيز بمقابر العائلة، بوجود عدد من نجوم الفن بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان عزوز عادل وأحمد داش.

وحضر الفنان حمزة العيلي وهو من الأصدقاء المقربين للراحل، مرتديًا كمامة وملامح التعب والحزن تظهر عليه كثيرًا.

وشارك في تشييع الجنازة أيضًا أحمد خالد صالح وهنادى مهنى اللذين رافقا جثمان طارق عبدالعزيز من المستشفى إلى مسجد الشرطة، أشرف زكى، أحمد داش، سامح الصريطى، سليمان عيد، علاء مرسي، نهال عنبر، سلوى محمد علي، يوسف عثمان، عمر طلعت زكريا، علي الطيب، جمال العدل، محمد العدل، محمد رياض، فتوح أحمد، محمد الصاوى، أيمن عزب، إيهاب فهمي، وغيرهم من الفنانين.

ورحل الفنان طارق عبدالعزيز، أمس الأحد، عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه– مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن– إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

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