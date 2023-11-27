عبدالإله السنانى: مهرجان "شرم الشيخ للمسرح" له دور بارز فى استعراض التجارب العربية

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ندوة لتكريم الفنان السعودي عبد الإله السناني، أحد المكرمين بالدورة الثامنة من المهرجان.

أدار الندوة الكاتب والناقد الصحفي جمال عبدالناصر، الذي بدأ كلمته باستعراض مسيرة الفنان عبدالإله السناني، قائلا: هو عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود، ومستشار وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، وعضو مجلس إدارة هئية الفنون الأدائية بوزارة الثقافة، ورئيس مهرجان الرياض للمسرح، كما أنه عضو ومؤسس لبيت المسرح في النادي الأدبي بالرياض، وعضو مؤسس في اتحاد المسرحيين العرب في القاهرة، وعضو جمعية الثقافة والفنون.

بدأ السناني حبه للتمثيل في مسرح جامعة الملك سعود بمشاركة زميله الممثل والنجم ناصر القصبي، وشارك في العديد من المسرحيات، وبعد تخرجه انتقل إلى جمعية الثقافة والفنون، وأول عمل مسرحي له هي مسرحية "الحل الأكيد "، وأول عمل تليفزيوني له كان "لا يحوشك حبروك"، وهو حاصل على جائزة أفضل مخرج مسرحي للمهرجان العربي المقام في السودان، وعلى الجائزة التقديرية كمخرج في مهرجان مسرح الشباب التاسع لدول الخليج، وجائزة افضل ممثل في المهرجان التلفزيوني المقام في أبوظبي، وذلك عن دوره في مسلسل "دعاة أبواب جهنم".

كرمه المهرجان المسرحي في الكويت كفنان مسرحي، كما شارك في مهرجان دمشق المسرحي العاشربمسرحية عويس التاسع عشر، وشارك في مهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية الجراد، وبمسرحية البطيخ الأزرق، وشارك في مسرحية "واقدساه" لاتحاد المسرحيين العرب، وشارك في مهرجان مسرح الطفل بمراكش – مسرحية وجبة سريعة، كما شارك في المهرجان المسرحي للشباب لدول الخليج العربي- مسرحية السنبوك، وشارك في مهرجان المسرح العربي المقام بالخرطوم– مسرحية والناس نيام.

قدم الكثير من الأعمال المتنوعة ما بين المسرحية والمسلسلات التليفزيونية ومنها: طاش ما طاش، دانة على أبواب جهنم، القصر، أساطير شعبية، عرب لندن، كلنا عيال قريا، حكايات قصيرة، العقد الفريد، وغيرها من الأعمال.

ونقل المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي تحيات اللجنة العليا فقد تم طرح العديد من الأسماء البارزة ومن الأسماء التي تم الإجماع عليها، هو الفنان عبد الإله السناني نظرا لما يتمتع به من سيرة ومسيرة رائعة فقد قدم نموذجا للإنسان القادر على النجاح على جميع المستويات، موضحا أن مسيرته مسيرة من المهم أن يطلع عليها الشباب؛ لتكون لهم بمثابة نموذج يتم الاقتداء به.

من جانبه، وجه الفنان عبد الإله السناني الشكر لإدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي ووزارة الثقافة المصرية والمخرج مازن الغرباوي، موضحا دور المهرجان البارز في استعراض تجارب الشباب المميزة خاصة في ظل قصور العمل المسرحي في العالم العربي، فهذه المهرجانات تسهم في زيادة الوعي بالعمل المسرحي وتعطي انطبعاتك تأثير العمل المسرحي، خاصة أن المسرح ليس في وهج السينما والكثيرون يعتبرون المسرح مرحلة انتقالية، وأتمني تغيير هذا المفهوم، مشيدا بدور مهرجان شرم الشيخ الدولي لاستقطاب الطاقات الإبداعية من مختلف الدول العربية والأجنبية

ثم تحدث عن دخوله لعالم المسرح فقد كان طالبا بكلية العلوم، واتجه للمسرح وقابل الفنان والمخرج التونسي جميل جودي الذي أعطاه هو وزملاؤه نموذجًا مختلفا للمسرح، موضحا أن المناخ المسرحي في نهاية الثمانينيات كان مختلفا، وكانت هذه نقطة انطلاقه، ثم تحدث عن أول عمل تليفزيوني قدمه وكان ذلك عند بداية غزو الكويت، وكان مسلسلًا تلفزيونيًا منفصلًا متصلًا ونجحت التجربة لينطلق ويقدم عمله الذي لاقي نجاحا كبيرا وهو "طاش ما طاش".

ثم تحدث عن الحراك المسرحي بالمسرح السعودي، والذي حقق قفزات رائعة ومميزة ساهمت بها هيئة المسرح والفنون الأدائية باستقطاب مجموعة كبيرة من الدول؛ لتقديم عروض فهناك حراك في العمل الثقافي والمسرحي بالهيئة كذلك.

ثم تحدث عن دور مهرجان الرياض الذي يعد أطول مهرجان مسرحي يقام لمدة 6 أشهر، ويكتشف الفرق المسرحية والطاقات الشابة في المنطقة ويصقلها ففي المرحلة الأولي قدم 100 ليلة عرض مسرحي، وفي المرحلة الثانية من المهرجان تم اختيار 20 عرضا مسرحيا، ثم تم اختيار 10 عروض مسرحية وتم دعم هذه الأعمال إنتاجيا، وذلك لسرعة تمكين العمل المسرحي في المملكة.

ثم استرجع ذكرياته في العرض المسرحي "واقدساه" فقد كان أصغر فنان في فريق العمل، وكانت تجربة مهمة بالنسبة له وكان العمل بطولة الفنان القدير محمود يس، وتأليف الكاتب القدير يسري الجندي.

وانتقل للحديث عن مشروعاته المقبلة ومنها تقديم أول أوبريت شعبي سعودي، وأوبرا من التراث السعودي، وكذلك تقديمه لأوبرا "زرقاء اليمامة" والتي سيقدمها شهر يونيه المقبل، كما تحدث عن الحراك الذي تقوم به هيئة المسرح والفنون الادائية، وكذلك كل القطاعات المختلفة، فسيكون هناك مهرجان للبالية والفنون الادائية الساحلية والقمم الموسيقية والفنون في قمم الجبال والأشياء المشتركة مع شعوب المنطقة.