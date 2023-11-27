الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عبدالإله السنانى: مهرجان "شرم الشيخ للمسرح" له دور بارز فى استعراض التجارب العربية

شرم الشيخ
شرم الشيخ
txt

نجوم الفن يودعون طارق عبدالعزيز (صور)

txt

رحيل هادئ ومحبة واسعة للفنان طارق عبدالعزيز.. الوسط فى حالة حزن شديد

txt

حمادة هلال ونهال عنبر يشاركان في جنازة الراحل طارق عبدالعزيز

txt

إياد نصار وحمادة هلال ومصطفى قمر فى جنازة الراحل طارق عبدالعزيز

txt

وصول أشرف زكى وشريف منير وآخرين مسجد الشرطة لصلاة الجنازة على طارق عبدالعزيز

txt

انتهاء صلاة الجنازة على طارق عبدالعزيز.. وجثمانه يوارى الثرى بمقابر العائلة

txt

هنيدى وأحمد خالد صالح يشيعان جنازة طارق عبدالعزيز

txt

متأثرًا.. الفنان محمود حميدة يبكى وهو يقدم قصيدة عن أطفال غزة

txt

فيلم "نابليون" للمخرج ريدلي سكوت يثير الجدل حول أنف أبو الهول

txt

"مضحوك علينا من سنين".. نسرين طافش تُقدم لجمهورها روشتة بالأكلات الصحية

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ندوة لتكريم الفنان السعودي عبد الإله السناني، أحد المكرمين بالدورة الثامنة من المهرجان.

أدار الندوة الكاتب والناقد الصحفي جمال عبدالناصر، الذي بدأ كلمته باستعراض مسيرة الفنان عبدالإله السناني، قائلا: هو عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود، ومستشار وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، وعضو مجلس إدارة هئية الفنون الأدائية بوزارة الثقافة، ورئيس مهرجان الرياض للمسرح، كما أنه عضو ومؤسس لبيت المسرح في النادي الأدبي بالرياض، وعضو مؤسس في اتحاد المسرحيين العرب في القاهرة، وعضو جمعية الثقافة والفنون.

بدأ السناني حبه للتمثيل في مسرح جامعة الملك سعود بمشاركة زميله الممثل والنجم ناصر القصبي، وشارك في العديد من المسرحيات، وبعد تخرجه انتقل إلى جمعية الثقافة والفنون، وأول عمل مسرحي له هي مسرحية "الحل الأكيد "، وأول عمل تليفزيوني له كان "لا يحوشك حبروك"، وهو حاصل على جائزة أفضل مخرج مسرحي للمهرجان العربي المقام في السودان، وعلى الجائزة التقديرية كمخرج في مهرجان مسرح الشباب التاسع لدول الخليج، وجائزة افضل ممثل في المهرجان التلفزيوني المقام في أبوظبي، وذلك عن دوره في مسلسل "دعاة أبواب جهنم".

كرمه المهرجان المسرحي في الكويت كفنان مسرحي، كما شارك في مهرجان دمشق المسرحي العاشربمسرحية عويس التاسع عشر، وشارك في مهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية الجراد، وبمسرحية البطيخ الأزرق، وشارك في مسرحية "واقدساه" لاتحاد المسرحيين العرب، وشارك في مهرجان مسرح الطفل بمراكش – مسرحية وجبة سريعة، كما شارك في المهرجان المسرحي للشباب لدول الخليج العربي- مسرحية السنبوك، وشارك في مهرجان المسرح العربي المقام بالخرطوم– مسرحية والناس نيام.

قدم الكثير من الأعمال المتنوعة ما بين المسرحية والمسلسلات التليفزيونية ومنها: طاش ما طاش، دانة على أبواب جهنم، القصر، أساطير شعبية، عرب لندن، كلنا عيال قريا، حكايات قصيرة، العقد الفريد، وغيرها من الأعمال.

ونقل المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي تحيات اللجنة العليا فقد تم طرح العديد من الأسماء البارزة ومن الأسماء التي تم الإجماع عليها، هو الفنان عبد الإله السناني نظرا لما يتمتع به من سيرة ومسيرة رائعة فقد قدم نموذجا للإنسان القادر على النجاح على جميع المستويات، موضحا أن مسيرته مسيرة من المهم أن يطلع عليها الشباب؛ لتكون لهم بمثابة نموذج يتم الاقتداء به.

من جانبه، وجه الفنان عبد الإله السناني الشكر لإدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي ووزارة الثقافة المصرية والمخرج مازن الغرباوي، موضحا دور المهرجان البارز في استعراض تجارب الشباب المميزة خاصة في ظل قصور العمل المسرحي في العالم العربي، فهذه المهرجانات تسهم في زيادة الوعي بالعمل المسرحي وتعطي انطبعاتك تأثير العمل المسرحي، خاصة أن المسرح ليس في وهج السينما والكثيرون يعتبرون المسرح مرحلة انتقالية، وأتمني تغيير هذا المفهوم، مشيدا بدور مهرجان شرم الشيخ الدولي لاستقطاب الطاقات الإبداعية من مختلف الدول العربية والأجنبية

ثم تحدث عن دخوله لعالم المسرح فقد كان طالبا بكلية العلوم، واتجه للمسرح وقابل الفنان والمخرج التونسي جميل جودي الذي أعطاه هو وزملاؤه نموذجًا مختلفا للمسرح، موضحا أن المناخ المسرحي في نهاية الثمانينيات كان مختلفا، وكانت هذه نقطة انطلاقه، ثم تحدث عن أول عمل تليفزيوني قدمه وكان ذلك عند بداية غزو الكويت، وكان مسلسلًا تلفزيونيًا منفصلًا متصلًا ونجحت التجربة لينطلق ويقدم عمله الذي لاقي نجاحا كبيرا وهو "طاش ما طاش".

ثم تحدث عن الحراك المسرحي بالمسرح السعودي، والذي حقق قفزات رائعة ومميزة ساهمت بها هيئة المسرح والفنون الأدائية باستقطاب مجموعة كبيرة من الدول؛ لتقديم عروض فهناك حراك في العمل الثقافي والمسرحي بالهيئة كذلك.    

ثم تحدث عن دور مهرجان الرياض الذي يعد أطول مهرجان مسرحي يقام لمدة 6 أشهر، ويكتشف الفرق المسرحية والطاقات الشابة في المنطقة ويصقلها ففي المرحلة الأولي قدم 100 ليلة عرض مسرحي، وفي المرحلة الثانية من المهرجان تم اختيار 20 عرضا مسرحيا، ثم تم اختيار 10 عروض مسرحية وتم دعم هذه الأعمال إنتاجيا، وذلك لسرعة تمكين العمل المسرحي في المملكة.

ثم استرجع ذكرياته في العرض المسرحي "واقدساه" فقد كان أصغر فنان في فريق العمل، وكانت تجربة مهمة بالنسبة له وكان العمل بطولة الفنان القدير محمود يس، وتأليف الكاتب القدير يسري الجندي.

وانتقل للحديث عن مشروعاته المقبلة ومنها تقديم أول أوبريت شعبي سعودي، وأوبرا من التراث السعودي، وكذلك تقديمه لأوبرا "زرقاء اليمامة" والتي سيقدمها شهر يونيه المقبل، كما تحدث عن الحراك الذي تقوم به هيئة المسرح والفنون الادائية، وكذلك كل القطاعات المختلفة، فسيكون هناك مهرجان للبالية والفنون الادائية الساحلية والقمم الموسيقية والفنون في قمم الجبال والأشياء المشتركة مع شعوب المنطقة.

شرم الشيخ الدولي للمسرح افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مواد متعلقة

نجوم الفن يودعون طارق عبدالعزيز (صور)

رحيل هادئ ومحبة واسعة للفنان طارق عبدالعزيز.. الوسط فى حالة حزن شديد

حمادة هلال ونهال عنبر يشاركان في جنازة الراحل طارق عبدالعزيز

إياد نصار وحمادة هلال ومصطفى قمر فى جنازة الراحل طارق عبدالعزيز

وصول أشرف زكى وشريف منير وآخرين مسجد الشرطة لصلاة الجنازة على طارق عبدالعزيز

انتهاء صلاة الجنازة على طارق عبدالعزيز.. وجثمانه يوارى الثرى بمقابر العائلة

هنيدى وأحمد خالد صالح يشيعان جنازة طارق عبدالعزيز

متأثرًا.. الفنان محمود حميدة يبكى وهو يقدم قصيدة عن أطفال غزة

الأكثر قراءة

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

داعية إسلامى: هؤلاء قلوبهم تصدأ ولا تعرف الحق ولا الحب

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

الإفراج عن سما المصرى بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان

مران الزمالك.. معتمد جمال يعقد جلسة مع الجزيري ويستعيد هذا الثنائي أمام فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟