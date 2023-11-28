الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مشوفتش منك غير الخير.. انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء

الشريف وطليقتة
الشريف وطليقتة

أعلن الفنان يوسف الشريف عن انفصاله بشكل رسمي عن زوجته الكاتبة إنجي علاء، وذلك عبر تدوينة له لموقع "إكس"، تويتر سابقًا.

وكتب الشريف قائلًا: "‏قدّر الله وما شاء فعل، يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وإنجي علاء أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا، مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد الله يا إنجي إني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء".

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جدير بالذكر أن هناك تعاونًا في رمضان المقبل بين الشريف وإنجي عبر مسلسله الجديد الراكون، والذي انطلق في تحضيراته منذ أيام قليلة.

النجم يوسف الشريف انفصال يوسف الشريف زوجة يوسف الشريف الشريف وانجي يوسف الشىيف

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