فرقة عبد الحليم نويرة تقدم أمسية مميزة بدار الأوبر 30 نوفمبر

أمسية مميزة تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في الثامنة مساءً يوم الخميس 30 نوفمبر على المسرح الكبير. وتضم هذه المساءية مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدي التي تعاون فيها مع كبار نجوم الغناء مثل أم كلثوم، وردة، عبد الحليم حافظ، محمد رشدي، محرم فؤاد، شادية، وغيرهم. وسيشارك في الأداء كل من أجفان، سمية وجدي، كنزي، محمد حسن، حسام حسني، ومؤمن خليل.

يشار إلى أن بليغ حمدي ولد عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن الـ تاسعة، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى (المعهد الموسيقي العربي حاليًا)، وبدأ حياته الفنية كمغني حيث سجل 4 أغانٍ بالإذاعة المصرية، ثم اتجه للتلحين. اشتُهِر عام 1957 عندما قدَّم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع عدد ضخم من كبار المطربين. تميزت ألحانه بالبساطة والسهولة، وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن. توفي عام 1993 عن عمر يناهز 62 عامًا، تاركًا ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التي تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية، وأشهرها مولاي.