الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أشرف زكى: الدولة لم تتخل ولو للحظة واحدة عن الشعب الفلسطينى

اشرف زكي
اشرف زكي

عبّر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن فخره وتأييده الشديد لموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعمه للقضية الفلسطينية، ومحاولة الوصول إلى السلام في المنطقة بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

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الدولة المصرية بكل قياداتها لم تتخل ولو للحظة واحدة عن الشعب الفلسطيني

وأكد لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي في كل لقاءاته مع القيادات العالمية يؤكد وبكل قوة على مطالبته دول العالم في أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة معترف بها أمام العالم كحق أصيل من حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الدولة المصرية بكل قياداتها لم تتخل ولو للحظة واحدة عن الشعب الفلسطيني، ووقفت بكل قوة لوقف العدوان من قبل الاحتلال وهو ما أيده الشعب المصري وكل المؤسسات لتتناغم كل الجهات المصرية دعمًا للشعب الفلسطيني، وهو ما ظهر في ملحمة إدخال المساعدات والإصرار عليها ووقوف الشباب المصري من المتطوعين والتحالف الوطني أمام معبر رفح حتى فتح المعبر، مثمنًا دور الرئيس السيسي والقيادة المصرية في إنهاء ملف الهدنة وتوفير ممرات آمنة لدخول المساعدات والوصول لحلول مع كل الأطراف.

واختتم أن سياسة الدولة المصرية واضحة من البداية وهي فتح معبر رفح تمامًا ولم تغلقه على الإطلاق مما يؤكد الدعم المصري الكامل للقضية، ووجه كلمة للشعب الفلسطيني في اليوم العالمي للتضامن معهم بأن ينصرهم الله وأننا جميعًا كشعب وقيادة خلفهم. 

أزمة أشرف زكي مع حلا شيحة أشرف زكي أشرف زكي نقيب أشرف زكي رئيس الأكاديمية أشرف زكي نقيب الممثلين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

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