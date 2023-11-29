الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شرم الشيخ للمسرح الشبابي يوقع بروتكولات تعاون مع مهرجانين بكوريا الجنوبية

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حفل توقيع بروتكول تعاون بين المهرجان المسرحي القومي يونجين " المنتدى المسرحي الدولي بكوريا الجنوبية " وذلك بحضور السينوغراف الكوري جين يونج ،  والمسرحي الكبير جين ونج سون رئيس قطاع المسرح في كوريا الجنوبية، وأدار حفل توقيع البروتوكول الكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر .

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في البداية، قال جون يونج مدير مهرجان (يوجين)، إنه سعيد بمشاركته بمهرجان شرم الشيخ الدولي وكذلك تحمسه الشديد لمشاهدة العروض المسرحية موضحا أن شعارهم في المهرجان السلام مشيرًا إلي أنهم بصدد إقامة مهرجان ثاني في شهر أغسطس القادم ومعربا عن تحمسه لمشاهدة العروض المسرحية والتعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

فيما دعا السينوغراف الكوري جين يونج الفنانين المصريين للتعرف على الثقافة الكورية وكذلك أعرب عن رغبته في إقامة تعاون وتبادل ثقافي بين يونجين ومهرجان شرم الشيخ الدولي.

وارتكز المخرج والفنان مازن الغرباوي على عدة نقاط هامة في إطار بروتكول التعاون وانطلق في حديثه إلي بدايات التعاون المشترك بين كوريا الجنوبية وبين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح.

وأشار "الغرباوي" إلى أنه قابل كلا من الفنان جين يونج وجين ونج سون في رومانيا لتبدأ اولي بدايات التعاون المشترك، موضحا أن الهدف الرئيسي من البروتوكول هو توسيع التعاون مع سوق المسرح في آسيا.

ثم فجر المخرج مازن الغرباوي مفاجأة وهي تعاون مصري كوري مشترك لتقديم مسرحية " اوديب ملكا " وسيكون العرض بطولة مشتركة بين ممثلين مصريين وكوريين، وفي نهاية اللقاء وقع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بروتوكول التعاون مع المهرجانين الكوريين .

افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تفاصيل ورش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي شرم الشيخ الدولي للمسرح

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