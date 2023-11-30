الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

المهرجان
المهرجان

يختتم اليوم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي فعاليات دورته الثامنة، والتي أقيمت في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، وبحضور لفيف من الفنانين والمسرحيين المصريين والعرب والأجانب.

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وسيقدم حفل ختام المهرجان الفنان طه خليفة والفنانة التونسية مريم الصياح، وسيتضمن الحفل فقرة فنية نتاج الورشة التي أقامها المخرج والكاتب الأمريكى "سكوت تورست" خلال فعاليات المهرجان، كما سيتضمن الحفل فيلم قصير عن مكرمين حفل الختام، وكذلك فيلم قصير عن حصاد الدورة الثامنة للمهرجان.

تفاصيل شرم الشيخ المسرحي

كما سيتم تكريم لجان المهرجان خلال الحفل، وكذلك تكريم مخرج حفلي الافتتاح والختام، والإعلان عن أفضل شخصية مهنية للدورة الثامنة، وجوائز الدورة الثامنة للمهرجان،بالإضافة لبعض المفاجأت التي سيتم الإعلان عنها.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

محمد فهيم: كانت بدايتي من مسرح كلية التجارة

كان قد خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي ندوة تكريمية لأفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام، وهو الفنان الشاب محمد فهيم، أدارتها الكتابة الصحفية شيماء منصور التي رحبت بالفنان محمد فهيم.

وأوضحت أن مسابقة أفضل شخصية مسرحية شابة هي مسابقة لها طابع خاص حيث تتم خلال عام كامل وباجماع كبار المسرحيين والنقاد ثم تحدثت عن جزء من مسيرة الفنان محمد فيهم حيث استعرضت مسيرته التيبدأت من المسرح الجامعي وبالتحديد مسرح كلية التجارة ثم التحق بورشة مركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال، وكان أحد أبطال مسرحية "قهوة سادة" التي كانت نتاج مركز الإبداع الفني وإخراج خالد جلال.

افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي تفاصيل ورش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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