الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من الفيوم.. مصادر: ياسر جلال يواصل تصوير "الف ليلة وليلة"

ياسر جلال
ياسر جلال

يواصل الفنان ياسر جلال تصوير أحداث مسلسله الجديد “ألف ليلة وليلة”، للحاق بسباق الدراما الرمضانية 2024.

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وعلمت “الدستور” من مصادرها، ان المشاهد التي قام جلال بتصويرها كانت في مدينة الفيوم بمشاركة محمود البزاوي وعبدالعزيز مخيون بالاضافة الى الفنانة ياسمين رئيس، على ان يعودا للتصوير في القاهرة خلال الايام المقبلة.

ودخل مخرج العمل اسلام خيري في اعمال مونتاج العمل، بالتزامن مع تصويره ليكون جاهز للعرض خلال شهر رمضان المقبل.

شخصيات مسلسل الف ليلة وليلة 

ويؤدي ياسر جلال شخصيتين خلال العمل، فيما تُجسد ياسمين رئيس دور "شهر زاد"، ويُشارك بجانبهما كلّ من نور اللبنانية، وشيري عادل، ومايان السيد وأحمد ماهر، ومن المقرر، تصوير المسلسل في عدة دول خارج مصر، بجانب المشاهد الداخلية في مصر، وهي مالطا، والمغرب وكذلك جورجيا، حيث ينتمي هذا العمل إلى المسلسلات ذات الميزانيات الضخمة، رغم اعتماده كليًا على المؤثرات البصرية والجرافيك.

ميزانية ضخمة لمسلسل الف ليلة وليلة 

وتم تأجيل العمل إلى موسم رمضان 2024 لأنه يحتاج إلى إنتاج ضخم، كما سيتضمن العديد من المشاهد التي تحتوي على جرافيك بما يتماشى مع أحداث المسلسل، حيث تم التعاقد مع فريق عمل قوي من مصممي الجرافيك والمؤثرات البصرية لتنفيذ مشاهد المسلسل، وهو ما يحتاج إلى وقت لإنجازه على أعلى مستوى من حيث الصورة.

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مسلسل «علاقة مشروعة»، وضم العمل عددًا من الفنانين منهم مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

ياسر جلال ألف ليلة وليلة بطولة ياسر جلال التفاصيل الكاملة لمسلسل ياسر جلال “ألف ليلة وليلة” الفنان ياسر جلال النجم ياسر جلال

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