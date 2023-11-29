الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان أحمد الخليلي

الفنان الراحل أحمد
الفنان الراحل أحمد الخليلي

نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، الفنان الراحل أحمد الخليلي الذي وافته المنية، مساء أمس إذ تقدم مجلس النقابة بخالص التعازي إلى أسرته.

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وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا، جاء فيه:“تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي، الفنان أحمد الخليلي الذي توفي أمس الثلاثاء، وتتقدم النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وابتعد الخليلي عن الساحة الفنية منذ 11 عامًا تقريبًا، إذ كان آخر أعماله، مسلسل ابن ليل"، الذي عُرض عام 2012، وشارك في بطولته كل من مجدي كامل، وفريال يوسف، ونهال عنبر، وخالد سرحان، وأحمد راتب، ومحمد عبد الحافظ وآخرين.

تدور أحداث المسلسل في صعيد مصر، حيث يولد حامد (مجدي كامل) مجهول النسب، يحب الخير لأهل قريته ويساعدهم فيفاجأ بإنكارهم لأفعاله فيتحول إلى ابن الليل.

الراحل أحمد الخليلي الفنان الراحل أحمد الخليلي أشرف زك أشرف زكي الفنان اشرف زكي الفنان الثلاثاء

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