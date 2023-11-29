غناها في حفل زفافه.. أحمد ثروت يطرح "بقينا لبعض"

أعلن المخرج والمطرب أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، عن طرح أغنيته الجديدة "بقينا لبعض" عبر إحدى المنصات الغنائية، وذلك بعد أن قام باهدائها لعروسته لمى الشواربي في حفل عقد قرانه قبل بضعة أيام.

أغنية "بقينا لبعض" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، فيما قام الملحن محمد عبيه بإبداع اللحن، وتوزيع موسيقي يحيى يوسف، وهندسة صوتية محمد صقر.

تتحدث أغنية "بقينا لبعض" عن قصة حب رائعة تجمع بين أحمد ثروت ولمى الشواربي، وتعبّر عن التمسك والاستمرار في محبة بعضهما رغم كل الصعاب وذلك بعد اصابه أحمد بمرض مناعي نادر، وتميزت الأغنية بكلماتها العاطفية والتي نالت إعجاب الجمهور.