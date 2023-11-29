الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ياسمين صبرى ترد على شائعة زواجها "سرًا"

ياسمين
ياسمين

نفت الفنانة ياسمين صبري الشائعات التي تداولها بعض النشطاء على وسائل التواصل المختلفة والتي تحدثت حول زواجها سرًا من أحد رجال الأعمال.

وكتبت ياسمين عبر حسابها بموقع التغريدات إكس قائلةً: "دي من المرات القليلة جدًا اللي رديت فيها على أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة والإشاعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة"، أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن عن زواجي أمام كل العالم، غير كده إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة" .

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كان آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية مشاركتها ببطولة فيلم "البعبع" مع الفنان أمير كرارة، الذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

وتنتظر ياسمين صبري عرض فيلم "أبونسب" والذي تشارك بطولته مع الفنان محمد إمام، ويجمعهما للمرة الثالثة بعد "جحيم في الهند"، و"ليلة هنا وسرور".

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