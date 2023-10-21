السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كواليس تصوير "عادل مش عادل" لمحمد رضوان وأحمد الفيشاوي (صور)

أحمد الفيشاوي ومحمد
أحمد الفيشاوي ومحمد رضوان

ينتظر صناع وأبطال الفيلم السينمائي “عادل مش عادل" والذي يخوض بطولته كل من النجم أحمد الفيشاوي والفنان محمد رضوان طرح العمل بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر محمد رضوان عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام" عدد من الصور لشخصيته في فيلم “عادل مش عادل” وهو داخل السجن برفقة أحمد الفيشاوي وعلق عليها قائلا: “فيلم عادل مش عادل.. قريبًا”.

ويواصل المخرج أحمد يسري مرحلة مونتاج مشاهد فيلم “عادل مش عادل” خلال الأيام المقبلة استعدادا لطرح العمل بالسينمات قريبا.

أبطال وصناع فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

من ناحية أخرى، ينتظر أحمد الفيشاوى عرض فيلم "ورد ريحان" الذى انتهى من تصويره قبل عدة أشهر، وهو تأليف وإخراج محمد نبيل.

ويشارك في بطولة العمل كل من رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، نبيل عيسي.

ويجسد الفيشاوى في أحداث العمل، دور "زين" وهو شخص مريض نفسي، يعاني من كذب المحيطين به.

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