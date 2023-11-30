الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجلاء بدر: مصر بقيادة الرئيس السيسي الداعم الأول للقضية الفلسطينية

نجلاء بدر
نجلاء بدر

أكدت الفنانة نجلاء بدر، دعمها للقضية الفلسطينية، مشيرة: إلى أنها لمحة حزن كبيرة في قلوبنا بسبب ما يحدث لأطفالنا هناك.

txt

ياسمين صبرى ترد على شائعة زواجها "سرًا"

txt

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان أحمد الخليلى

txt

غناها فى حفل زفافه.. أحمد ثروت يطرح "بقينا لبعض"

txt

من الفيوم.. مصادر: ياسر جلال يواصل تصوير "ألف ليلة وليلة"

txt

محمد فيهم: "أنا ابن مسرح كلية تجارة.. وتجربة تشارلى كانت حلمًا قبل 10سنوات"

txt

مشاهد إباحية وضرب الأهرامات بالمدفعية.. ملامح من فيلم "نابليون" المثير للجدل

txt

ندوة لتوقيع "مختارات مسرحية" بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

txt

شرم الشيخ للمسرح الشبابي يوقع بروتكولات تعاون مع مهرجانين بكوريا الجنوبية

txt

الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي بندوة تكريمها: المسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

txt

أشرف زكى: الدولة لم تتخل ولو للحظة واحدة عن الشعب الفلسطينى

وقالت "بدر"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن القضية الفلسطينية هي القضية الوحيدة التي يتفق الجميع عليها باعتبارها قضية شعب أخذ منه أرضه وحقه في الحياة، وهو ما جعل العالم مؤخرًا يتعاطف معه بشكل أكبر من المعتاد، وهذا بفضل شجاعه الفلسطينين في حربهم ضد هذا العدوان الغاشم المحتل لأرضه.

وفاة خالة نجلاء بدر.. والجنازة بعد صلاة العصر فى مصر الجديدة

 

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم قوي للقضية الفلسطينية، بمنادته الدائمة لفكرة إقامة دولة فلسطين، والوقوف على مبدأ سيادة أراضيها وإيقاف الحرب عليها، والتي انتهت في الأخير بالهدنة التي دامت لأكثر من يوم، بالإضافة إلى فكرة تبادل الأسرى، وهو ما يجعل مصر الداعم الأول لها، وهذا يحدث منذ سنوات عديدة.

واختتمت:"لا أعترف بأي مسميات أخرى سوى فلسطين، وستكون قريبا دون أي احتلال، ولدي ثقة كبيرة في الشعب الفلسطيني وفي كل من يحاول الوقوف مع هذه القضية وعلى رأسهم مصر".

أخر أعمال نجلاء بدر إصابة نجلاء بدر بكورونا الفنانة نجلاء بدر إطلالة نجلاء بدر بالأسود تعافي نجلاء بدر

مواد متعلقة

ياسمين صبرى ترد على شائعة زواجها "سرًا"

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان أحمد الخليلى

غناها فى حفل زفافه.. أحمد ثروت يطرح "بقينا لبعض"

من الفيوم.. مصادر: ياسر جلال يواصل تصوير "ألف ليلة وليلة"

محمد فيهم: "أنا ابن مسرح كلية تجارة.. وتجربة تشارلى كانت حلمًا قبل 10سنوات"

مشاهد إباحية وضرب الأهرامات بالمدفعية.. ملامح من فيلم "نابليون" المثير للجدل

ندوة لتوقيع "مختارات مسرحية" بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

شرم الشيخ للمسرح الشبابي يوقع بروتكولات تعاون مع مهرجانين بكوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

تربح 10 آلاف جنيه من "تيك توك".. اعترافات إنجي حمادة بطلة فيديو المطبخ

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

رفض دعوى تطالب بطرد ناد شهير من قطعة أرض إيجارها 100 جنيه سنويا

تغريم حمو بيكا 2400 جنيه فى 4 تهم

صانع أنتيكات وتحف الفنية.. "عزت" يُبدع في تشكيل "السرسوع" بالفيوم (فيديو)

راودوا زوجته عن نفسها.. إحالة أوراق قاتلي "شهيد الشرف" بالمرج إلى المفتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم