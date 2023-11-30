نجلاء بدر: مصر بقيادة الرئيس السيسي الداعم الأول للقضية الفلسطينية

أكدت الفنانة نجلاء بدر، دعمها للقضية الفلسطينية، مشيرة: إلى أنها لمحة حزن كبيرة في قلوبنا بسبب ما يحدث لأطفالنا هناك.

وقالت "بدر"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن القضية الفلسطينية هي القضية الوحيدة التي يتفق الجميع عليها باعتبارها قضية شعب أخذ منه أرضه وحقه في الحياة، وهو ما جعل العالم مؤخرًا يتعاطف معه بشكل أكبر من المعتاد، وهذا بفضل شجاعه الفلسطينين في حربهم ضد هذا العدوان الغاشم المحتل لأرضه.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم قوي للقضية الفلسطينية، بمنادته الدائمة لفكرة إقامة دولة فلسطين، والوقوف على مبدأ سيادة أراضيها وإيقاف الحرب عليها، والتي انتهت في الأخير بالهدنة التي دامت لأكثر من يوم، بالإضافة إلى فكرة تبادل الأسرى، وهو ما يجعل مصر الداعم الأول لها، وهذا يحدث منذ سنوات عديدة.

واختتمت:"لا أعترف بأي مسميات أخرى سوى فلسطين، وستكون قريبا دون أي احتلال، ولدي ثقة كبيرة في الشعب الفلسطيني وفي كل من يحاول الوقوف مع هذه القضية وعلى رأسهم مصر".