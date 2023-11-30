منصة "إنستجرام" تحذف حديثًا لشريهان عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمى

حذفت إدارة موقع إنستجرام، حديث الفنانة شريهان عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، معلنة عن ذلك عبر حسابها بموقع إكس.



وكتبت شريهان، قائلة: "لقد حَذَفَت إدارة إنستجرام رسالتي لكِ يا صغيرتي سنًا، ولكنك كبيرة وعظيمة جدًا إرادةً وصبرًا وإصرارًا وصمودًا.. صوتك هو الحق يا من قلت إن الاحتلال يمنعني من أن أحلم! صوتك هو الحق يا عهد، واللهم لا تجعلني أقول أو أؤيد أو أدعم غير الحق".

وكتبت شريهان في رسالتها المحذوفة: "رسالة إلى صغيرتي وابنتي عهد التميمي، كل عام وأنتِ الخير والعهد للكرامة والصمود والعزة وانتصار الحق على الباطل، منتصرة بإذن الله لحقك في الحياة الكريمة، لحريتك، لشعبك، لأرضك، لعرضك، لوطنك، ولنا".

وتابعت: "ابنتي وأنا أحتسبك ابنتي، عفوًا وأعتذر، بل ابنة الأمة العربية بأكملها، شاهدت في عينيكِ الكبرياء والأمل، الشجاعة والإصرار والدفاع عن الحق، شاهدت نورًا وسط ظلام كئيب كارثي حقًا طال عليه الانتظار، شاهدت ذهب شمس فلسطين الأصلي والأصيل، نورًا بديعًا نقيًا يبشر بصباح مستقبل أكيد قادم لا محالة".

شريهان: شاء من شاء وأبى من أبى فلا يصح يا عهد سوى الصحيح

واستطردت: "شاء من شاء وأبى من أبى، فلا يصح يا ابنتي سوى الصحيح.. شاهدت حياة وبراءة وسعادة أرواح شهدائنا الأبرياء، ورحمة الله على شهيد الظلم والقهر والاستبداد واللا إنسانية محمد الدرة أتألم وأتأسف وأنا أرسل لكِ رسالتي هذه، وأنتِ في ثالث أسبوع من اعتقالك ظلمًا، واستبدادًا وعدوانًا، مقيدة قهرًا في سجون الاحتلال المغتصب بدم بارد".

واختتمت شريهان: "وأتمنى أن يأتي يوم ما إن كان في العمر بقية أن أضمك إلى صدري وأقبل جبينك شرفًا ثم تأخذيني من يدي وتذهبي بي لقراءة الفاتحة على ابني الشهيد محمد الدرة وغيره الكثير من شهدائنا النبلاء الشرفاء الأبرياء، دعائي وسلامي لكِ يا صغيرتي.. أقبل جبينك وقلبك الصَّغير.. أقبل قلب حَبيبَتي نور، أقبل قلب ناريمان والدتك، أقبل قلب والدك وجميع أفراد أسرتك الكريمة".