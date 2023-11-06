نادر عباسي: متحمس للمشاركة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعرب المايسترو نادر عباسي عن سعادته بالمشاركة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كرئيس للجنة العليا للمهرجان في دورته الثامنة التي تحمل شعار مسرح من أجل الإنسانية.

وقال نادر عباسي خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي إن أول لقاء له مع المخرج مازن الغرباوي مؤسس ومدير المهرجان وطلب مني المشاركة في المهرجان تحمست بشكل كبير لأنه مهرجان موجه للشباب والجيل القادم.

وتابع أن السبب الثاني الذي جذبه أنه مهرجانا دوليا ويشارك فيه عدد كبير من دول العالم وهذا أمر مهم جدا لتبادل الثقافات بين الدول وأن العالم يتعرف أكثر عن مصر وعادتها وثقافتها.

وأضاف: “لدي حظ كبير أنني متواجد حاليا ضمن فريق إدارة المهرجان والذي يضم نخبة كبيرة وعلى الأخص جلوسي بجوار النجمة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي”.

ويحضر المؤتمر كلًا من سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنانة القديرة سميرة محسن التي تحمل الدورة الثامنة اسمها، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والموسيقار نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج والفنان مازن الغرباوي، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان التجريبي ورئيس اتحاد المهرجانات العربية الدولية، والمخرج عصام السيد، والدكتور أبو الحسن سلام، والفنانة ريم أحمد، والفنان طه خليفة،والفنان محمد صلاح آدم. وبعض أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ومنهم: الفنان الدكتور مجدي كامل، والمنتج هشام سليمان الأمين العام للجنة العليا للمهرجان، والكاتب الصحفي وائل السمري، والكاتب الصحفي ضياء دندش، والمخرج عادل عبده.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.