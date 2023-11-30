الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

توزيع شهادات مشاركة في اليوم الختامي لورش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

من فاعليات مهرجان
من فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

فى إطار فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تم توزيع شهادات مشاركة علي كل المتدربين فى الورش التى أقيمت ضمن فعاليات تلك الدورة، بحضور رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوى، ومدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ومدربين الورش، سكوت تروست، دينى دينيس، معز الأقديرى، وأدار اللقاء الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر.

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وقالت الدكتورة انجي البستاوي مدير المهرجان: "الورش من أهم الفعاليات التي تقام بالمهرجان ونقوم بصناعتها، لان تأثيرها مباشر على شباب، وهو هدف من أهداف المهرجان، وسعيدة بمشاركة الدول المشاركة هذا العام بالدورة الثامنة، وأنا فخور بأن استجابات متدربى الورشة كانت الأسرع فى تاريخ كل الورش التدريبية التى كانت من قبل، وأنا سعيد بتلك النتيجة التى توصلنا إليها".

وتحدث المدرب الأمريكي سكوت تروست عن ورشته وفلسفة ما يقدمه للمتدربين، وقال أن الورشة هذا العام تختلف عن العام الماضي،وقال الدكتور الدنماركى دينى دينيس: "قدمت ورشة عن الأداء الحركي للممثل في الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ وسعيد جدا بمشاركتي".

وقال الفنان التونسي معز الأقديري: "الهدف الأسمى لدينا المسرح، نجحنا في الورشة التي قدمتها هذا العام، وتعلمت منها اكثر مما قدمته وعلمته، وسعيد جدا بها وبكل المشاركين فيها.

أقيم خلال فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة حفل توقيع بروتوكول تعاون بين معهد (مايزنر) لفن التمثيل بالولايات المتحدة الأمريكية ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وأدار وقائع توقيع البروتوكول الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر رئيس اللجنة الاعلامية بالمهرجان . 
خصص مهرجان  شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي ندوة للاحتفاء بالفائزين في مسابقة ابو الحسن سلام للبحث العلمي.

تشكلت لجنة تحكيم المسابقة من ا.د أبو الحسن سلام، ا.د سيد الإمام والدكتورة سكينة مراد من الكويت، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر موضحا أن وجود مسابقة في البحث العلمي من الأمور المهمة التي اعتنى بها مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وتعد فرصة جيدة للباحثين في التواجد وعرض أبحاثهم ومنجزهم العلمي.

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