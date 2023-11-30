الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يوقع بروتوكول تعاون مع معهد "مايزنر" لفن التمثيل فى أمريكا

شرم الشيخ المسرحي
شرم الشيخ المسرحي

أقيم خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة حفل توقيع بروتوكول تعاون بين معهد (مايزنر) لفن التمثيل بالولايات المتحدة الأمريكية ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وأدار وقائع توقيع البروتوكول الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبدالناصر رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان.

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وقال المخرج والفنان مازن الغرباوي: العام الماضي أقام الفنان سكوت تورست ورشة بالمهرجان وكان بها إقبال كبير من قبل المتدربين، لذا فكرنا أن نقيم هذا العام بالدورة الثامنة ورشة ثانية له ولكنها مطولة، وكان الهدف الأساسي منها توسيع رقعة المستفيدين في مصر والوطن العربي، وهذا بالفعل ما تحقق هذا العام.

الغرباوي: تعاون بين معهد مايزنر لفن التمثيل بالولايات المتحدة الأمريكية ومهرجان شرم الشيخ الدولي

وتابع الغرباوي: واليوم نقيم تعاونًا بين معهد مايزنر لفن التمثيل بالولايات المتحدة الأمريكية ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وسيكون تعاونًا ممتدًا لخمس سنوات ولن يكون مقتصرًا على الانتشار الفني لسكوت تورست في مصر فقط ولكن في الوطن العربي كله، فنحن كشريك لمعهد مايزنر ستكون كل الشراكات التي ستحدث الفترة المقبلة لأي جهة من خلالنا وهذا بالفعل ما سيحدث في مهرجان قرطاج المسرحي الدورة المقبلة.

ومن جانبه؛ قال المدرب العالمي سكوت تورست: هناك برنامج وضعناه ليس فقط للطلبة ولكن لأي شخص لديه درجة علمية معينة، وفي المستقبل نفكر في أن يكون لنا فرع خاص في الشرق الأوسط وسيقدم نفس الشكل الذي نقدمه بالولايات المتحدة الأمريكية، وعن مايزنر قال: مايزنر هو مدرب عالمي كان منهجه بسيطًا ولكنه في نفس الوقت صعب للغاية ويستغرق عشرين عامًا لفهمه وتطبيقه، ومايزنر قال لي أثناء تعليمي على يده إن لكل فنان طريقًا معينًا للوصول للنجومية، وكل مدرب عليه أن يصل بهذا الفنان إلى حلمه، وأنا مهمتي الرئيسية أن يكون هناك هوليود في كل دولة وفي كل مكان.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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