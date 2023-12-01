الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فرقة الموسيقى العربية للتراث تقدم حفلًا على مسرح الجمهورية 3 ديسمبر

فايزة
فايزة

استمرارًا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة إلى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء، وبمناسبة ذكرى ميلاد كروان الشرق فايزة أحمد، تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلًا بقيادة المايسترو محمد الموجي، وذلك في الثامنة مساءً يوم الأحد 3 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

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يتضمن البرنامج فاصلًا لنخبة مختارة من أعمال المطربة الراحلة التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، أما الفاصل الثاني فيضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة .. أداء أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان عصام، نهى حافظ، محيى صلاح، أحمد صبري، مازن دراز وأحمد محسن.
أما فايزة أحمد فهي واحدة من أهم أعلام الغناء العربي ولُقبت بكروان الشرق، وُلدت في ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء في عمر 11 عامًا، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتُمدت كمطربة وأدت بعض الأعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطًا غنائيًا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغانٍ أحدثت ضجة فنية، لحن لها أيضًا كل من كمال الطويل، محمود الشريف، محمد الموجي، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطي ثم التقى بها بليغ حمدي وقدَّم لها عدة أغانٍ بعدها اتجهت للتمثيل السينمائي وشاركت في ستة أفلام منها "أنا وبناتي" و"منتهى الفرح"، رحلت عن عالمنا في 24 سبتمبر عام 1983.

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