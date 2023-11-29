الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجمعة.. مؤلفات عربية وعالمية بأسلوب "كايرو كافيه" بدار الأوبرا

الاوبرا
الاوبرا

تُحيي فرقة "كايرو كافيه" بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقي علي شرف، حفلا في الثامنة مساء الجمعة الأول من ديسمبر علي المسرح الصغير.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التراثية والمعاصرة التى اعاد صياغتها الموسيقار على شرف إضافة إلى عدد من المؤلفات برؤية موسيقية جديدة منها مزيج بين أغنيتى الدنيا ريشة فى هوا وكيزاس واغنيتى وصفولى الصبر مع  اعمال المطربة العالمية اديث بياف، يا فلسطينية وغيرها.

على شرف مؤلف وموزع موسيقي وعازف بيانو

يذكر أن على شرف مؤلف وموزع موسيقي وعازف بيانو، تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985 ومن أكاديمية الفنون عام 1986 ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى، وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، على الحجار كما قام بتأليف العديد من الالحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة، شارك في تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع تترات الكثير من المسلسلات الدرامية منها رياح الغدر، بابا في تانية رابع.

كما قام بتأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع التترات لمسلسلات أدهم وزينات والثلاث بنات، فجر ليلة صيف،  المنادي، أغلى الناس، شغل عفاريت الى جانب فيلم شباب على الهوا وقد أسس فرقة "كايرو كافيه"لتقديم صياغة موسيقية جديدة لروائع زمن الفن الجميل.

على شرف مؤلف وموزع موسيقي وعازف بيانو وموزع موسيقي وعازف بيانو مؤلفات عربية وعالمية بأسلوب كايرو كافيه على المسرح الصغير في الأوبرا المسرح الصغير في الأوبرا الصرح الثقافي الكبير

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