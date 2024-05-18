السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 18-5-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

دعاء  وأذكار الصباح اليوم السبت 18-5-2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومحرك جوجل العالمي، وذلك مع بداية شهر ذي القعدة واقتراب موسم الحج هذا العام 2024/1445.

دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 18-5-2024

بتسأل الملايين من المسلمين عن صيغ دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 18-5-2024 رغبة في طلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في الدنيا والآخرة حيث جاءت صيغ الأدعية في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح كما يلي:-

اللهم إني استودعتك حياتي خيرها وشرها.. واجعل أيامي القادمة رضا وسعادة.. وتوفيق منك.. اللهم أخرجني من حولي إلى حولك.. ومن عزمي إلى عزمك.. ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك.. واجعلني أسعد خلقك.. وتولني فيمن توليت.. وسخر لي عبادك الطيبين.

txt

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 6-5-2024

txt

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 30-4-2024

اللهم في هذا الفجر بشرنا بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف.. وبشرنا بالفرح كما بشرت زكريا بيحيي.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت..وما أسررت وما أعلنت.. أنت المقدم وأنت المؤخر.. وأنت على كل شيء قدير.

اللهم أرزقني رزقا لم أتوقعه وخير لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائما.. ربي وفقني وسخر لي وبشرني.. وارح بالي وقلبي.. واسعدني واعفو عني.. وارحمني وقر عيني.. وهب لي ما أتمنى وما أريد.

txt

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 13-5-2024

txt

دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 17-5-2024

 

أذكار الصباح اليوم السبت 18-5-2024

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن.. أعوذ بك من العجز والكسل..  واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت.. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

اقرأ أيضاً 

أدعية مستجابة في رمضان 

دعاء الفجر دعاء الفجر أذكار الصباح اليوم أذكار الصباح اليوم الصباح دعاء الفجر مكتوب اليوم دعاء الفجر مكتوب

مواد متعلقة

دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 17-5-2024

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تطور العلاقات بين روسيا والصين

جدل فى واشنطن بعد رفع العلم الأمريكى مقلوبًا بمنزل قاضٍ بالمحكمة العليا

الكشف على 917 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقفط ضمن "حياة كريمة"

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات صناعية وتكنولوجية فى بنى سويف

"أكسيوس": محادثات "أمريكية - إيرانية" لتجنب التصعيد فى المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟