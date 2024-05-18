دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 18-5-2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومحرك جوجل العالمي، وذلك مع بداية شهر ذي القعدة واقتراب موسم الحج هذا العام 2024/1445.

دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 18-5-2024

بتسأل الملايين من المسلمين عن صيغ دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 18-5-2024 رغبة في طلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في الدنيا والآخرة حيث جاءت صيغ الأدعية في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح كما يلي:-

اللهم إني استودعتك حياتي خيرها وشرها.. واجعل أيامي القادمة رضا وسعادة.. وتوفيق منك.. اللهم أخرجني من حولي إلى حولك.. ومن عزمي إلى عزمك.. ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك.. واجعلني أسعد خلقك.. وتولني فيمن توليت.. وسخر لي عبادك الطيبين.

اللهم في هذا الفجر بشرنا بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف.. وبشرنا بالفرح كما بشرت زكريا بيحيي.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت..وما أسررت وما أعلنت.. أنت المقدم وأنت المؤخر.. وأنت على كل شيء قدير.

اللهم أرزقني رزقا لم أتوقعه وخير لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائما.. ربي وفقني وسخر لي وبشرني.. وارح بالي وقلبي.. واسعدني واعفو عني.. وارحمني وقر عيني.. وهب لي ما أتمنى وما أريد.

أذكار الصباح اليوم السبت 18-5-2024

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن.. أعوذ بك من العجز والكسل.. واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت.. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.