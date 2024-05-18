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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم السبت 18-5-2024| درجات الحرارة فى مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

زادت التساؤلات عن حالة الطقس اليوم السبت 18-5-2024، و درجات الحرارة في محافظات مصر عبر المنصات الإلكترونية، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال شهور فصل الربيع الذي يعد تحويل ما بين الشتاء والصيف مع التغييرات المناخية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الماضية.

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 18-5-2024

نعرض للقراء أخبار حالة الطقس اليوم السبت 18-5-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر، وفقًا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية والذي تصدره عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة مع موجة شديدة الحرارة خلال ساعات النهار مع طقس معتدل إلى حد ما خلال ساعات الليل.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى وجود رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد بشكل متقطع وفقًا لخريطة التنبؤات الجوية.

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الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة والعظمى على القاهرة 33 درجة

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موجة حارة تستمر لأسبوع.. "الأرصاد" تحذر من التعرض لأشعة الشمس


حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت 18-5-2024

أوضحت الأرصاد الجوية تأثر محافظة الإسكندرية بموجة حارة خلال الساعات المقبلة وتصل إلى ذروتها خلال 3 أيام القادمين، حيث تشهد عروس البحر الأبيض المتوسط طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا، حيث تكون درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

وفيما يخص حالة البحر، فإن هناك اضطرابات من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وفقًا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية.
 

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الأرصاد الجوية: موجة حارة تستمر لأكثر من أسبوع بسبب كتل هوائية صحراوية

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"الأرصاد" تحذر: الأسبوع المقبل تتجاوز فيه درجات الحرارة الـ40 درجة

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 43 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 43 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء

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