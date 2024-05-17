الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، نهارًا طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، وليلًا وفي الصباح الباكر يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في نشاط رياح على القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكر الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 24

العاصمة الإدارية 39 23

6 أكتوبر 39 22

بنهــــا 39 23

دمنهور 37 22

وادي النطرون 38 22

كفرالشيخ 39 23

المنصورة 39 22

الزقازيق 39 23

شبين الكوم 38 22

طنطا 38 22

دمياط 31 23

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 39 22

السويس 39 22

العريش 34 20

رفح 33 20

رأس سدر 38 24

نخل 36 18

كاترين 32 14

الطور 38 26

طابا 36 24

شرم الشيخ 39 26

الإسكندرية 32 23

العلمين 32 22

مطروح 32 21

السلوم 35 20

سيوة 40 23

رأس غارب 38 25

الغردقة 39 26

سفاجا 39 25

مرسى علم 39 26

الشلاتين 37 24

حلايب 34 25

أبورماد 34 25

رأس حدربة 33 24

الفيوم 41 24

بني سويف 41 24

المنيا 42 25

أسيوط 42 25

سوهاج 43 26

قنا 43 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 27

الوادي الجديد 44 26

أبوسمبل 42 27