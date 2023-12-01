"دبكة على تل أبيس".. معرض للفنانة وفاء ياديس لدعم القضية الفلسطينية

ينطلق الأسبوع المقبل معرض "جرافيك آرت" للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، لدعم غزة والقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، يتم العرض اونلاين للعالم بكل الدول العربية والأجنبية .

يتناول المعرض اعتداءات الصهاينة على الأبرياء من شباب ونساء وأطفال وخروجهم من بيوتهم مشردين بلا مأوى ولا طعام محاصرين بالخراب ورماد هدم البيوت وقنابل تهدم المستشفيات ومدارس الأطفال، مع صدمة الأسر لفقد ذويهم وتحسر الأمهات على موت الأطفال الرضع، ودفن الأحياء تحت الأنقاض.

يأتى المعرض وهو الثانى هذا الشهر بعد معرض "كلام فى الحرب" بأشكال مختلفة لاحتلال وتدمير غزة، حيث تناول المعرض السابق منظور جغرافى لمحاولات الاحتلال تغيير معالم الأرض بالقنابل والدم وأشلاء البشر، فى لوحات مطعمة بآيات من القرآن الكريم، تصف حال اليهود المكتوب عليهم الذلة والمسكنة، وخروجهم من أرض سيناء ملعونين، يتوهون فى العالم ليس لهم الحق فى دولة، بينما يأتي معرض "دبكة على تل أبيس" بمشاهد حية للإنسان المسلوب أرضه وفى أسر واعتداء مستمر، مع مقاومة شرسة بامكانيات محدودة.

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن الفن التشكيلى أداة فاعلة لتوصيل صوت شعب إلى العالم، والمعارض التى أقيمها هى رسائل إلى طبقات مختلفة من البسطاء والمثقفين والمسؤولين من منظمات وميديا، توصل صوت الناس لكل مكان فى كل دول العالم، لمعرفة مساندة الفن المصرى وأخذه مكان فى الفن الدولى، للمشاركة فى الضغط على الدول الداعمة للاحتلال، والوقوف بجانب أبناء دولة فلسطين جنبا إلى جنب مع الساسة والصحفيين وأبناء شعب مصر المقاطعون للاحتلال ودوله الصديقة.

وتضيف الفنانة الدكتورة وفاء ياديس، أن اسم المعرض هو دبكة الفلسطيني فرحا بانتصاره بعد رقصات مقاومة وتحدى للمحتل، وهذه الدبكة مكانها عاصمة المحتل الذى أطلق عليها معنى تل الربيع ولكن فى الحقيقة هى تل عبدة عجل أبيس الذين تحدوا الله جهرة وجعل منهم سبحانه عبرة للناس.

"دبكة على تل أبيس" هو وصف لواقع أبطال غزة ضد الاحتلال بكل صوره وإهداء من الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس لكل مواطن حر يدافع عن أرضه بكل ما يملك حتى ينتصر ويرقص على تل المحتل.

جدير بالذكر أن الدكتورة وفاء ياديس هى من الفنانين المعاصرين لكل قضايا الوطن العربى والإسلامي، وتأتى معارضها شكلا من أشكال المشاركة الدولية باسم مصر، كسفير للسلام من مجتمع اليوجا الدولى، وهى رئيس الاتحاد الفيدرالى لليوجا لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط وعميد المعهد الدولى لعلوم الميتافيزيقا آرت يوجا ميتافزكس، وعضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجي.