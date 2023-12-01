3 أفلام تتنافس على صدارة إيرادات "البوكس وفيس" المصري ليلة الخميس

يتنافس على شباك تذاكر "البوكس أوفيس" المصري، ثلاثة أفلام على تصدر الإيرادات الخاصة بليلة الخميس، وهو ما جعل المنافسة شديدة للغاية بين هذه الاعمال التي تصدرها فيلم “بلوموندو” للفنان حسن الرداد .

وحقق فيلم بلوموندو لحسن الرداد إيرادات في ليلة الخميس وصلت الى 202 ألف جنيه، متصدرًا المركز الأول في صراع الإيرادات .

تفاصيل فيلم بلوموندو

ويشارك فى بطولة الفيلم، بجانب الفنان حسن الرداد، كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار لايت كوميدي، حول "تميم بلوموندو" الذي يستغل سفر زوجته للخارج ويقيم حفلة عزوبية، ولكن الأمور تخرج عن السيطرة تماماً.

سنة أولى خطف في المركز الثاني

فيما حقق فيلم سنة أولى خطف لبيومي فؤاد، إيرادات في ليلة الخميس وصلت الى 101 الف جنية، متصدرًا المركز الثاني في صراع الإيرادات .

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

وفيلم "سنة أولى خطف" سيناريو وحوار باسل مجدي، إخراج أسامة عمر، ومن بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، إيمان يوسف، عصام شاهين.



"فوي فوي فوي" في المركز الثالث

فيما حقق فيلم فوي فوي فوي إيرادات في ليلة الخميس وصلت الى 74 الف جنية، متصدرًا المركز الثالث في صراع الإيرادات .

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

"فوى فوى فوى" فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة.