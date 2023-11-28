الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بلوموندو" لحسن الرداد يحقق 136 ألف جنيه إيرادات أمس

بلوموندو
بلوموندو

حقق فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد إيرادات أمس في دور العرض السينمائية وصلت إلى 136.254 جنيها فقط ليحتل المركز الأول بين الأفلام المعروضة. 

وتدور أحداث فيلم بلوموندو في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

ويقدم حسن الرداد شخصية رجل أعمال يعمل في مجال العقارات وهو شاب وسيم وجذاب اسمه "بلوموندو" يتزوج من إحدى فتيات الطبقات الراقية وبعد أقل من عامين من الزواج تتحول حالة الاستقرار إلى حالة من الجدل والاختلافات التي تصل إلى حد الصراع، حيث يقدم الفيلم في إطار اجتماعي حول العلاقات الزوجية وتطورها بعد فترة من الوقت، وتحدث مفاجأة وتتطور الأحداث في إطار كوميدي.

وكان الفنان حسن الرداد، وكذلك الشركة المنتجة، قد أعلنا عن التبرع بجزء من إيرادات الفيلم لأهالي غزة

أبطال فيلم بلوموندو 

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

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