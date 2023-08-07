طرح فيلم "بلوموندو" بدور العرض السينمائية نهاية أغسطس

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “بلوموندو” للفنان حسن الرداد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية المصرية 30 أغسطس الجاري.

ويعكف المخرج ياسر سامي، حاليًا، على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم استعدادا لعرضه.

كان أبطال الفيلم قد انتهوا من تصويره بالكامل خلال الأيام الماضية.

وصور حسن وأبطال الفيلم الفترة الماضية عددا من مشاهد فيلم "بلوموندو" في مناطق متفرقة بشوارع القاهرة وتضمنت المشاهد أحداث الأكشن بتواجد فريق كامل من مصممي المعارك والأكشن.

ونشر حسن الرداد البوستر التشويقي لفيلم بلوموندو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إذ كتب البوستر التشويقى لفيلم الكوميديا بلوموند.

وروج حسن الرداد للفيلم من خلال حسابه عبر موقع إنستجرام بنشر البوستر التشويقي للعمل وظهر حسن الرداد في بوستر فيلم بلوموندو وهو يرتدي قناعا كرتونيا للأرنب وسط مجموعة من السيدات، ويشاركه في العمل كل من الفنانة هاجر أحمد، إنجي وجدان، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، ومن إخراج ياسر سامي.

قصة الفيلم

يقدم حسن الرداد شخصية رجل أعمال يعمل في مجال العقارات وهو شاب وسيم وجذاب اسمه "بلوموندو" يتزوج من إحدى فتيات الطبقات الراقية وبعد أقل من عامين من الزواج تتحول حالة الاستقرار إلى حالة من الجدل والاختلافات التي تصل إلى حد الصراع، حيث يقدم الفيلم في إطار اجتماعي حول العلاقات الزوجية وتطورها بعد فترة من الوقت، وتحدث مفاجأة وتتطور الأحداث في إطار كوميدي.

فيلم بلموندو بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبوسريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

من جهة أخرى يعود حسن الرداد لبدء تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد “محارب” الذي تم تأجيله من موسم رمضان الماضي.